Volley: una carezza per il nuovo Puma! La Bam Mondovì si è presentata alla Città (VIDEO)

Un caldo abbraccio, anzi una carezza per il nuovo Puma! La Bam Mondovì questo sabato sera è stata presentata ai tifosi e a tutti gli sportivi monregalesi. A Mondovì Piazza, nell'ambito delle iniziative della "Notte Bianca", le pumine si sono ritrovate in una Piazza Maggiore gremita per l'occasione.

Le giocatrici, che nel pomeriggio avevano svolto un allenamento congiunto con la Reale Mutua Fenera Chieri (A1), hanno ricevuto il saluto e l'incitamento della Città, per una iniezione di entusiasmo in vista dell'avvio della nuova stagione agonistica. A fare gli onori di casa il neo presidente Mario Bovetti che, dopo i ringraziamenti di rito e i saluti delle istituzioni, ha passato il microfono al Ds Max Rubado per la presentazione delle ragazze. A seguire spazio anche al settore giovanile del MonVi.

Presenti per l'occasione il sindaco di Mondovì, nonchè presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, l'assessore allo sport Alessandro Terreno, insieme ad alcuni rappresentanti della Fondazione CRC e del main sponsor Banca Alpi Marittime. Nel video che segue le sensazioni della schiacciatrice Arianna Lancini, fresca di investitura da neo capitana del Puma:

Prima presentazione ufficiale anche per il neo presidente Mario Bovetti, che ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale anche alla presidentessa uscente Alessandra Fissolo: