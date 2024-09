Bra, tre domande (+1) a monsignor Roberto Repole [VIDEO]

«Penso che il senso di quest’anno sia collocabile dentro la grande storia dell’umanità che stiamo vivendo. Quindi penso sia un momento di preghiera e di comunione per chiedere uno dei doni più grandi che forse dovremmo chiedere che è quello della pace, perché davvero è un’umanità dilaniata e ferita dalle grandi disuguaglianze sociali che fanno sì che alcuni debbano morire per trovare soltanto un pezzo di pane. Credo che siamo radunati qui per chiedere questi doni e poi anche per chiedere il dono di una Chiesa che è in Torino e specificamente in Bra che è capace di sentire che il Signore è vivo e presente e ci invita a fare dei passi che sono una novità per poter percepire meglio la sua presenza e poterla renderla disponibile meglio alle donne e agli uomini che incontriamo».