Rientro anticipato per la vendemmia all’Umberto I di Alba. "La nostra priorità il supporto psicologico degli studenti"

All’Umberto I di Alba le attività didattiche sono riprese oggi a pieno regime. Come da consuetudine gli studenti dell’Enologica anticipano i colleghi, ritrovando i compagni di classe non tra i banchi ma tra i filari.

La preside Antonella Germini condivide con noi le prime impressioni sull’avvio dell’anno scolastico.

Come procede la ripresa delle attività per i suoi studenti?

"Molto bene. Vedo nei ragazzi tanto entusiasmo all’idea di ricominciare un nuovo anno. Gli studenti dell’Enologica, poi, sono già pienamente operativi: anticipiamo il rientro a scuola rispetto agli altri istituti perché i ragazzi più grandi, dal quarto anno in poi, ricominciano lavorando tra vendemmia e cantina – dove è già alto il ritmo di produzione. Per i più giovani, invece, questo tempo è dedicato al completamento dei fondamentali percorsi sulla sicurezza. Anche l’istituto di Grinzane ha ripreso questa mattina le lezioni, mentre a Verzuolo e Fossano si torna in classe mercoledì come nel resto della Regione".

Comporta qualche difficoltà anticipare il rientro a scuola?

"Le difficoltà che riscontriamo non sono poi tanto diverse da quelle che affrontano la maggior parte degli Istituti e riguardano le nomine di docenti e personale, che avvengono sempre in ritardissimo. Non si capisce perché, tutti gli anni, apparentemente sembra tutto pronto a giugno e poi le criticità emergono a settembre. Fino a questa mattina, abbiamo lavorato con metà segreteria e le nomine mancanti sono appena pervenute. Lo stesso accade con i docenti, che spesso arrivano da molto lontano e devono proiettarsi nella nuova realtà a cui sono assegnati in tempo zero. Non è facile per nessuno. A ogni modo, arriviamo con l’acqua alla gola ma possiamo garantire che gli studenti non accusano disagi. L’organico per l’Umberto I di Alba è praticamente al completo; al mattino è in vigore l’orario pieno – 6 ore di frequenza – e a breve inizieranno i rientri pomeridiani. Le nomine ancora in stand-by sono su discipline particolarmente tecniche, principalmente per la sezione di Grinzane Cavour".

Ci aggiorna sui progetti attivi?

"Quest’anno abbiamo posto il focus sul tema del supporto psicologico per i nostri studenti. È essenziale affiancare questa dimensione ai percorsi di accompagnamento che già abbiamo attivi. Sono diversi i progetti in merito che continuiamo a portare avanti, con risorse del PNRR, di orientamento scolastico, recupero e affiancamento per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. In parte le attività così finanziate si svolgono al pomeriggio e in parte durante il regolare orario delle lezioni. Rispetto ad altri anni abbiamo buone risorse da investire in questa direzione e così il nostro obiettivo è continuare a crescere e innovare come comunità scolastica. Destiniamo ulteriore budget alla formazione e all’aggiornamento delle competenze per i docenti e il personale".