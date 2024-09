Tornano gli appuntamenti con la filosofia di comunità in stazione a Mondovì

Domenica 15 settembre torna la Filosofia di Comunità nella sede di MondoQui in Stazione a Mondovì.

Si tratta del terzo di una serie di appuntamenti gratuiti e aperti a tutti per farsi domande in gruppo, coltivare idee, maturare intuizioni, crescere e formarsi come singoli e collettivamente, animati appunto con il “metodo” della “Filosofia di Comunità” da Gianluca Cavallo, Cristina Rebuffo e Miriana Turco. Gli incontri si svolgono dalle ore 18 alle 19,30 e sono organizzati in particolare dal gruppo MondoQui Giovani e da Friday for Future Mondovì e con Propositi di filosofia e Insieme di pratiche filosoficamente autonome.

L'incontro successivo, che sarà anche l’ultimo appuntamento dell'anno, si terrà domenica 13 ottobre, avrà la forma di una cena vegana un po' particolare organizzata al Caffè Sociale della Stazione di Mondovì e si intitolerà “Mangiare pensando”.