Si prepara l’undicesima edizione di “Declinazioni” a Magliano Alfieri

Sabato 14 e domenica 15 settembre, nella splendida cornice del Castello di Magliano Alfieri, si svolgerà l’undicesima edizione di “Declinazioni dell’Anima”, con tre incontri di alto profilo sul tema “Cercatori di speranza”.



Nella prima sessione pomeridiana, con inizio alle ore 15.30 la relatrice sarà Suor Marta Martini, direttrice della Casa Cottolengo di Alba e vicedirettrice di quella di Bra. Il tema trattato sarà “Le fragilità: luogo di speranza?”, che la religiosa, laureata in Scienze della Professionalità Educativa e Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica di Torino, svilupperà grazie a competenze ed esperienze sul campo.



Prima della seconda sessione, in programma alle ore 21, si potrà visitare il Castello Alfieri e il circondario.



Protagonista della serata sarà Alice Bianchi, trentenne bresciana, teologa del Coordinamento Teologhe Italiane e insegnante nelle scuole superiori di secondo grado. Il tema che tratterà avrà per titolo “Bibbia, dolore e storia: la speranza che accade”.



Al termine delle conferenze rimarrà aperto lo spazio per confronto e dialogo con il pubblico.



Domenica alle ore 10 l’ospite relatore sarà Silvano Petrosino, studioso molto noto per gli approfondimenti sulla filosofia di Levinas e Derrida, oltre che per essere uno dei più prestigiosi filosofi italiani. Insegnante di Teoria della Comunicazione e Antropologia Religiosa e Media presso l’Università Cattolica di Milano, si occuperà della tematica “Le ragioni della speranza”.



Alle ore 13 chiusura dei lavori e anticipazioni sulle prossime Declinazioni.



Luigi Carosso e Lella Farinasso hanno ideato la manifestazione per ricordare il loro figlio Carlo:



“In un’ottica di laica spiritualità, il convegno “Declinazioni dell’Anima” indaga quest’anno, con stimati relatori, il tema della “Speranza”. L’obiettivo è coltivare e accrescere il valore della speranza poiché le sfide della contemporaneità sembrano negarla e cancellarla. Declinazioni vuol essere particolarmente dedicata ai giovani e al loro problematico futuro e trattare i temi favorendo il dialogo e la condivisione con i partecipanti”.



Info al numero 3341066775 o via mail lellafarinasso@gmail.com.



L’evento ad ingresso libero si svolge in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri, la Libreria Milton, le Parrocchie di Magliano Alfieri e l’associazione Amici del Castello Alfieri.