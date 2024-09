Arrampicata sportiva, Coppa del mondo Lead: Giorgio Tomatis 23° in semifinale a Koper

Dopo una buona qualifica e una semifinale eccezionale la neo Campionessa Europea di Lead e di Combinata, Laura Rogora, non è riuscita a ribadire la prestazione ai vertici anche nella finale di Coppa del Mondo Lead di Koper, in Slovenia. Purtroppo un errore in un lancio ha fermato la sua salita anzitempo, impedendole di puntare al podio, che è stato conquistato dalla Campionessa Olimpica Garnbret, oro, dall’austriaca Jessica Pilz, argento, e dall’americana Annie Sanders, bronzo.

Nelle qualifiche la Rogora si era piazzata 7°, con una notevole salita sulla seconda via, e l’olimpica Camilla Moroni si era classificata 20°.

Sul fronte maschile avevano conquistano la semifinale anche Filip Schenk, in 20° posizione, ed il buschese Giorgio Tomatis, in 26°. Si sono invece fermati alle qualifiche Ilaria Scolaris, al 32° posto, e Davide Colombo, al 33° posto.

In semifinale Laura ha confermato il suo ottimo stato di forma arrivando al movimento 46+, seconda solo alla supercampionessa slovena Garnbret, che ha conquistato il top. Camilla Moroni ha chiuso in 17° posizione, con una buona salita fino alla presa 36. Filip Schenk ha disputato un’ottima semifinale, terminando al 13° posto: è arrivato alla presa 27, come altri 6 atleti, ed è rimasto in coda a 5 di loro solo in base al punteggio della qualifica.

Giorgio Tomatis ha terminato al 23° posto.

Appuntamento con la sesta ed ultima tappa di World Cup Lead a Seoul dal 2 al 6 ottobre.