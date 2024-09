La Fossano degli anni '60 fa da sfondo al nuovo romanzo di Bonino, Belotti e Grasso

La storia di un gruppo di amici, uniti dalla passione per la musica, sullo sfondo della Fossano degli anni '60 e di un'epoca irripetibile, in cui il mondo, scosso da cambiamenti epocali, non sarebbe più stato lo stesso di prima: tutto questo, e molto altro, è raccontato da Gianmario Bonino, Egidio Belotti e Lino Grasso nel recente libro I Gemini 55: pubblicato nel giugno scorso, verrà presentato a Fossano, nell'area pedonale di via Cavour, alle 18 di sabato 14 settembre, grazie all'organizzazione ed alla collaborazione delle due librerie fossanesi Le Nuvole e Cuore d'Inchiostro.



Gli autori, che diedero vita nei primi anni '60, insieme a Igor Costamagna, Danilo Seliak e Franco "Prinz" Giaccardi, ad un gruppo musicale destinato ad avere un ruolo di primo piano nel panorama fossanese - e non solo - di quegli anni, racconteranno ai lettori la nascita ed il percorso di quella formazione, senza dimenticare aneddoti, storie curiose ed imprevisti che fecero da sfondo ad un'esperienza umana ed artistica ricca di soddisfazioni.



Avremo l'occasione di ripercorrere, insieme ai componenti di quello che allora si chiamava "complesso", un pezzo di storia locale che, inevitabilmente legata agli avvenimenti di scala nazionale ed internazionale, annotati con precisione anche nel libro, ha contribuito a rendere quegli anni unici e irripetibili.



Dialogherà con gli autori Silvio Crudo che, oltre ad essere l'autore della prefazione del libro, ha condiviso con loro, non solo in quegli anni, esperienze importanti e significative.