Alba: l’Amministrazione ha incontrato i rappresentanti dei pendolari della rete ferroviaria

Il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessore alla Mobilità Edoardo Fenocchio hanno incontrato i rappresentanti dei pendolari della città e del territorio per confrontarsi sul servizio utilizzato da diversi cittadini.

Erano presenti Sonia Grimaldi ed Edoardo Zerrillo del Comitato Pendolari Alba, Fulvio Bellora, presidente Comis-Comitato Mobilità Integrata e Sostenibile, e Daniela Mazzucco, Rsu Ferrero in rappresentanza dei dipendenti pendolari. La delegazione ha consegnato all’Amministrazione un report con le criticità della linea e le proposte di miglioramento.

In particolare, ci si è concentrati sulla linea Alba-Torino verso l’aeroporto di Caselle che con il prolungamento offre un importante servizio ma, al tempo stesso, ha comportato alcune problematiche e, in secondo luogo, sulla riapertura della linea Alba-Asti, dopo i lavori eseguiti nei mesi estivi.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Edoardo Fenocchio: “Abbiamo incontrato e ascoltato i rappresentanti dei pendolari con molto piacere. Crediamo molto nella mobilità ferroviaria come mezzo di trasporto sostenibile che, se ben organizzato, affidabile e integrato, permette di limitare il numero di auto private sulle strade, riducendo traffico e inquinamento e aumentando la sicurezza. Il confronto prosegue con tutti gli attori coinvolti per cercare non solo di risolvere le criticità, ma anche di migliorare il servizio”.