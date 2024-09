Il sindaco di Bra è il nuovo presidente del Comitato di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Cn2

Il primo cittadino di Bra Gianni Fogliato è il nuovo presidente del Comitato di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Cn2. La nomina è stata decisa durante la riunione tenutasi ieri, lunedì 9 settembre 2024, presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.

Il Comitato di rappresentanza costituisce un organismo ristretto, espressione della più ampia Conferenza dei Sindaci, che annovera tutti i primi cittadini del territorio ricompreso nel bacino operativo dell’Asl e svolge funzioni di indirizzo e controllo sull’attività socio-sanitaria.

“E’ un onore per me rappresentare il territorio insieme alla Conferenza dei Sindaci con l’obiettivo, stabilito dal regolamento della stessa, di tutelare gli interessi sanitari dei cittadini del territorio dell’Asl”, commenta il sindaco Gianni Fogliato, che garantisce “il massimo impegno nell’affiancare come rappresentanti degli enti locali la nostra azienda sanitaria nelle attività di programmazione, nell’operatività e nel raggiungimento degli obiettivi, con particolare attenzione all’ospedale di Verduno e alla sanità di prossimità”.