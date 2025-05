Mostra nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo: domani l’inaugurazione

La Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo, del calendario Start 2025, inaugura domani, venerdì 16 maggio, in Castiglia, la sua 48° edizione.

Filo conduttore 2025, la bellezza senza tempo, narrata dalle opere di antiquariato esposte nell’ex castello dei marchesi, dalle oltre venti grandi Case d’Arte italiane e internazionali e, da ammirare, nella mostra collaterale sullo stesso tema.

Franco Brancaccio, antiquario portabandiera saluzzese del settore, è per il settimo anno il curatore dell’esposizione organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni, nella continuità di confermare e consolidare il prestigio della storia antiquaria saluzzese, riferimento nazionale.

"Selezionatissimi gli antiquari provenienti da tutta Italia con presenze dall’estero come Spagna e Svezia. Altissimo il livello - annuncia il curatore. Quest’anno scende in campo anche una nuova collaborazione con il FAI Castello della Manta, che ha permesso di riprodurre a grandi dimensioni, l’affresco della Fontana della Giovinezza, sul cui tema, incentrato sulla bellezza, la galleria centrale della mostra in Castiglia, sarà allestita con importanti opere che vanno dal ‘500 all’800, messe a disposizione dai galleristi presenti".

In concomitanza, il Castello della Manta, dal 17 al 25 maggio, dedicherà un focus specifico proprio alla Fontana della Giovinezza durante le visite guidate in programma. Sarà attiva una speciale convenzione sul biglietto d’ingresso per chi effettuerà le visite ad entrambe i siti. Maggiori info sul sito di startsaluzzo.it

Carlo Allemano presidente della Fondazione Bertoni “Ci avvicinamo alla cinquantesima edizione della mostra di antiquariato. Una mostra che è un gioiello della tradizione della nostra città. Questo è il luogo che unisce la storia e l'arte del saper fare artigiano che si è sedimentato nei secoli.

Quest'anno poi festeggiamo i 50 anni di Fondazione del FAI e i 40 anni di donazione del Castello della Manta al Fondo per l’Ambiente italiano, dedicando la collaterale della mostra alla Fontana della giovinezza, centrale all’importante ciclo di affreschi del maniero, a pochi passi dalla mostra.

Abbiamo quindi tutti gli ingredienti per una esposizione di eccellenza di eccellenza, vi aspettiamo per scoprirla".

Non manca anche quest’anno e, più ampliato l’Antiquariato da giardino, sviluppato a partire da un’idea dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone, per guardare alla bellezza dell’arte antica da esterno: in pietra, marmo, ferro battuto. Ci sarà il cortile interno, allestito da Armando Garden, arredato con una fontana in travertino e altri manufatti, mentre nell’area esterna alla Castiglia, saranno esposti pietre, bronzi, vasi e opere da giardino tra cui due grandi leoni in marmo, che accolgono i visitatori all’ingresso.

Orari mostra e informazioni: Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle ore 20

Biglietti - Giornaliero: 10 euro. ingresso gratuito: fino a 18 anni compiuti. Ridotto 5 euro: gruppi di minimo 15 persone con guida (previa prenotazione); over 65; tesserati FAI; possessori della APC GOLD CARD – Associazione Produttori Caravan e Camper

Servizio di navetta gratuito nei giorni feriali e festivi: sabato 17 e 24 maggio / domenica 18 maggio e domenica 25 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 (con giri ogni 30 minuti). Percorso: piazza Montebello - Piazza Buttini - Piazza Castello.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito http: //startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start24 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo

Gli Antiquari della 48 ° edizione

● Antichità Brancaccio – Saluzzo (CN)

● Antichità Fabrizio Fallavena – Cento (FE)

● Antichità La Pieve S.r.l. – Sabbio Chiese (BS)

● Antichità Reinaudo Mauro - Torino

● Antiguedades Carretero di Jose Pablo Carlos Arniches – MADRID

● Antikidea di Franco Ricchiardi – Mondovì (CN)

● Ars Antiqua – Milano

● Bonanomi Antiquariato – Moncalvo (AT)

● Casa d’Aste Boetto – Genova

● Cecchetto Roberto – Castelfranco Veneto (TV)

● Fabio Di Ruggiero – Torino

● Francesco Obligato – Torino

● Galleria d’Arte Cinquantasei - Bologna

● Galleria il Portico – Pinerolo (TO)

● Il grifo e la fenice – Loreto (CN)

● Antichità G.N. - Milano

● M&C Antichità e Design - La Valletta Brianza (LC)

● Novarino Fine Art - Torino

● Odisseus I Sthlm AB – Nacka, Svezia

● Di Sarcina Gabriele – Sarzana (SP)

● Siletti Davide Antichità – Caselle Torinese (TO)