Langhe, Monferrato, Roero: in arrivo la prima Borsa del Turismo Unesco

Arrivano da Usa, Canada, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito i tour operator che dal 22 al 25 maggio scopriranno i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato grazie a WeBe - When Experiences Become Emotions, il primo evento b2b per raccontare e proporre come unica destinazione le colline Unesco agli operatori internazionali del settore turistico.

L’evento, organizzato da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e da Alexala- Agenzia turistica per la provincia di Alessandria, coinvolge 20 selezionati buyer esteri e 30 seller locali da Langhe, Roero, Monferrato astigiano e alessandrino ed è organizzato nell’ambito del progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, “Un Patrimonio da Raccontare”.

Al loro arrivo, i tour operator esteri conosceranno il patrimonio Unesco attraverso un programma di visita che spazia dai tour in ebike alle visite agli Infernot, dalle visite mirate alle strutture ricettive ai corsi di cucina, dai laboratori esperienziali di artigianato alle degustazioni, senza dimenticare i momenti conviviali dedicati.

Sabato 24 maggio, invece, si svolgerà la giornata b2b dedicata agli incontri professionali tra domanda e offerta turistica, in cui gli operatori turistici locali presenteranno pacchetti turistici e proposte di viaggio tra le colline piemontesi agli ospiti provenienti da Europa e Nord America.

Bruno Bertero e Marco Lanza, direttori di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Alexala - agenzia turistica per la provincia di Alessandria: >.

Roberta Giovine, Sindaca di Canelli, capofila del progetto: >.

L’evento è parte del progetto biennale "Un patrimonio da raccontare", finanziato dal Ministero del Turismo (avviso UNESCO volto a valorizzare i Comuni nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti patrimonio dell’umanità) con capofila il Comune di Canelli e 19 Comuni della Core Zone UNESCO nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria, selezionati in base ai criteri del bando ministeriale e uniti in partenariato: Agliano Terme, Barbaresco, Barolo, Calosso, Castelnuovo Calcea, Castiglione Falletto, Diano d'Alba, Frassinello Monferrato, Grinzane Cavour, La Morra, Monforte d'Alba, Neive, Nizza Monferrato, Novello, Rosignano Monferrato, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Vaglio Serra, Vignale Monferrato, con il coordinamento dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dell’ATL Alexala.