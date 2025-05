Spazzamondo 2025: c’è tempo fino al 22 maggio per iscriversi negli oltre 170 Comuni già aderenti

La raccolta in piazza Galimberti a Cuneo in uno scatto dall'edizione 2024 della manifestazione

A volte basta un gesto semplice per avere un impatto enorme. Raccogliere una lattina, una bottiglietta o un mozzicone abbandonato significa agire concretamente per il bene comune. È questo lo spirito di Spazzamondo, la campagna di cittadinanza attiva promossa dalla Fondazione CRC, che anche nel 2025 si conferma tra le più partecipate in Italia. L’appuntamento è per sabato 24 maggio: oltre 170 Comuni della provincia di Cuneo hanno già aderito e più di 10 mila cittadini si sono iscritti, con numeri in costante crescita.

ISCRIZIONI APERTE

È ancora possibile unirsi all’iniziativa fino al 22 maggio, iscrivendosi sul sito www.spazzamondo.it, dove una mappa interattiva permette di capire quali Comuni partecipano. Il ritrovo sarà per tutti alle ore 9:30 del 24 maggio, presso il punto di distribuzione dei kit del Comune scelto.

UN GESTO PER IL BENESSERE COMUNE

Partecipare a Spazzamondo significa contribuire in prima persona a una rete concreta di cambiamento. “Il 70% dei rifiuti marini proviene infatti dalla terraferma: agire a monte, prima che plastica e microplastiche si disperdano nei fiumi, significa proteggere anche le acque marine e la flora e la fauna che le abitano. Solo il 6% dei rifiuti che finiscono in mare galleggia: il resto affonda o rimane sospeso in acqua. Ecco perché la raccolta dei rifiuti urbani, anche quelli nascosti tra l’erba o dimenticati da anni, è oggi un gesto prezioso” sottolinea Roberto Cavallo, di Cooperativa Erica, partner scientifico di Spazzamondo. Dal 2021 a oggi, grazie a Spazzamondo, sono state raccolte oltre 107 tonnellate di rifiuti, con un risparmio ambientale stimato in 131 tonnellate di CO₂.

SPORT E PREMI PER TUTTI

Per rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente, quest’anno la Fondazione CRC ha promosso per la prima volta il bando “Sport per il Pianeta”, con cui sono state selezionate 29 associazioni sportive dilettantistiche. Il 24 maggio animeranno piazze e sentieri con attività all’aperto come plogging, camminate ecologiche e pedalate, unendo movimento, partecipazione e sostenibilità.

L’edizione 2025 prevede premi dedicati a Comuni, scuole e imprese che sapranno coinvolgere il maggior numero di partecipanti. I Comuni vincitori, divisi per fasce di popolazione, riceveranno attrezzature utili per la pulizia urbana e la manutenzione dei beni comuni. Le scuole di ogni ordine e grado otterranno buoni per l’acquisto di materiale didattico, proporzionati al numero di classi partecipanti. E grazie alla collaborazione con Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria, le imprese più virtuose verranno premiate con un’opera d’arte sul tema della sostenibilità ambientale.

ULTIMI APPUNTAMENTI PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “ASPETTANDO SPAZZAMONDO”

Nel frattempo, prosegue la rassegna cinematografica “Aspettando Spazzamondo”. Le proiezioni tenutesi a Cuneo e Bra hanno registrato un buon successo di pubblico, coinvolgendo gli spettatori in un dialogo diretto con i registi e gli esperti della Cooperativa ERICA. Nei prossimi giorni le ultime due date previste: a Saluzzo lunedì 19 maggio, alle 21:00 al Cinema Italia, e a Mondovì giovedì 22 maggio, alle 21:00 al Cinema Baretti. Un’occasione preziosa per approfondire, attraverso il cinema, le tante sfide del nostro presente e guardare insieme verso un futuro più sostenibile.

Tutte le informazioni e le modalità per partecipare a Spazzamondo sono disponibili su www.spazzamondo.it.