Ladri in azione in locali pubblici nel centro di Cuneo: la Polizia recupera refurtiva per 10mila euro

La Squadra Mobile della Questura di Cuneo ha recuperato numerosa refurtiva in uno stabile del centro storico, occupato abusivamente da un cittadino extracomunitario di nazionalità algerina, privo di permesso di soggiorno, ora sottoposto a fermo di polizia giudiziaria convalidato dall’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

Il ritrovamento e le indagini che lo hanno reso possibile sono seguite ai recenti furti verificatisi in due esercizi pubblici di via Dronero e via Santa Croce , nel centro storico di Cuneo. Grazie all’efficace azione di controllo del territorio svolta dal personale della Polizia di Stato della Questura di Cuneo si arrivava così a recuperare refurtiva di varia tipologia per un valore di 10.000 euro, parte della quale asportata ai titolari dei locali commerciali che, recentemente, attraverso questo giornale, avevano lamentato preoccupazione per l’incremento dei furti in quell’area.

L'operazione, svolta anche col supporto della Polizia Locale di Cuneo, si inserisce nell’azione di continuo contrasto a tali reati, che creano allarme sociale e che finora ha consentito l’individuazione di diversi responsabili di furti presso esercizi commerciali nel Cuneese, e di ricettatori, come accertato nell'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Cuneo, conclusa prima dello scorso Ferragosto, che consentiva di assicurare alla giustizia gli autori di numerosi furti ai danni di negozi di ferramenta, gioiellerie, autodemolizioni, negozi di biciclette, etc…, di ingente valore.

La merce recuperata era stata sottratta agli esercizi pubblici “Mac ed Bale” di via S. Croce e “1786” di via Dronero, nonché alla compagnia artistica presente in città per il festival “Mirabilia”, precisando che è tuttora in corso l’individuazione dei legittimi proprietari della rimante refurtiva.

La Questura sottolinea che “di particolare importanza sono anche i provvedimenti assunti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Cuneo nei confronti dei soggetti stranieri resisi responsabili di tali reati che, in presenza dei requisiti di legge, sono stati destinatari dei decreti di espulsione dal territorio nazionale emessi dal questore di Cuneo e, se privi di documenti di identificazione, sono stati accompagnati ai Cpr o rimpatriati, quando formalmente identificati”.

Così la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: “Ringrazio la Questura e la Polizia Locale per la rapida risoluzione di questa spiacevole vicenda, a dimostrazione del costante impegno delle forze dell’ordine a favore di una maggiore sicurezza e legalità in città. A volte si hanno risultati celeri, a volte è necessario più tempo per raggiungerli, ma continuiamo fiduciosi la collaborazione con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, lavorando su più fronti al fine di migliorare le situazioni più delicate”.