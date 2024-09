Ucraina, rimpasto di governo: Zelensky stringe la presa

Nei palazzi del potere di Kiev, settembre è iniziato con un forte terremoto politico. Hanno presentato le dimissioni i capi di ministeri importanti, dagli Esteri alla Giustizia, dall’Industria all’Ambiente. Ed era praticamente metà del governo. Licenziamenti e cambiamenti ai vertici vi erano già stati o erano in previsione, ma la sorpresa è che sono avvenuti quasi in contemporanea e ad altissimo livello. Come riporta il sito Strumenti Politici , sono subite circolate voci sul vero regista di tali manovre.

Non lo dicono solamente negli ambienti di opposizione, ma anche gli osservatori esteri: il capo dello staff presidenziale Andriy Yermak ha un accumulato un potere tale da essere lui l’ombra di Zelensky, che sceglie e sposta le pedine nell’ottica del costante rafforzamento della posizione. Per esempio, il nuovo ministro delle Comunicazioni era un suo vice e anche il nuovo ministro degli Esteri lavorava nell’ufficio presidenziale.

A Zelensky sta bene così, perché gli permette di stringere la presa su un potere che in teoria non gli spetta più. Infatti il suo mandato era scaduto a maggio, ma è rimasto in sella grazie alla legge marziale che lui stesso prolunga di volta in volta. Però se il conflitto finisce e si aprono i negoziati, dovrà farsi da parte. E non sa che accoglienza gli riserveranno amici e avversari, una volta che non sarà più presidente.

Dunque si circonda esclusivamente di fedelissimi che fa mettere nei posti chiave oppure toglie coloro che potrebbero oscurarlo. E non è un mistero, ma un fatto che genera preoccupazione anche negli alleati e negli esperti internazionali. Il recente “rimpasto” comunque non dovrebbe peggiorare le cose, dice il deputato di opposizione Dmytro Razumkov, perché già ora è l’ufficio presidenziale a determinare la gran parte delle decisioni.