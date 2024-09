Motori: ritorno in gara sfortunato per Sergio Carrara

Il cebano Sergio Carrara, Moto Club 52 Racing Team Asd, dopo alcuni anni è tornato alle gare in sella alla sua Aprilia, iscrivendosi come wild card al Trofeo Italiano Amatori - Rookie Challenge 1000 + Pro, in programma sul Cremona Circuit.

Il suo ritorno non è stato però fortunato, in quanto il motore della sua moto si è rotto nel primo turno di prove, impedendogli di prendere parte alla gara.

Unica consolazione della giornata è stata l’assegnazione a Sergio, da parte degli Organizzatori, di una coppa, come riconoscimento per la sua lunga carriera agonistica.

“Peccato - ha esclamato Sergio Carrara -, mi ero preparato bene, ma sono solo riuscito solamente ad effettuare due giri di prova, poi il motore mi ha lasciato a piedi. Riproverò sicuramente alla prossima occasione, intanto mi godo la coppa che mi è stata consegnata”.