Tennis Tavolo Alba: la nuova stagione è iniziata con due ottimi podi

Per il TT Alba il mese di settembre, che coincide con la ripresa della stagione agonistica e non agonistica, inizia nel migliore dei modi, grazie a due ottimi terzi posti, firmati da Christian Di Gangi, al torneo regionale di Isola d’Asti categoria Singolo M/F Over 2000, e da Elisa Giacosa, al torneo predeterminato di Moncalieri.

I due portacolori albesi hanno così “rotto il ghiaccio” in una stagione che li vedrà impegnati, a livello di squadre, entrambi nel campionato regionale di D1 dove il TT Alba presenta due formazioni, entrambe inserite nel girone E.

Intanto questi due risultati portano entusiasmo al sodalizio sportivo che quest’anno festeggia i 40 anni di attività per la promozione del tennis tavolo, sport molto diffuso a livello amatoriale sotto il nome di ping pong. Tornando ai risultati agonistici, ad Isola d’Asti Christian Di Gangi, inserito nel girone 6, ha avuto la meglio su Filippo Badellino (3-0) e su Claudio Baiocchi (3-0), vittorie che gli hanno permesso di aggiudicarsi il primo posto. Ottenuto così il “pass” ai sedicesimi di finale, negli ottavi ha battuto Andrea Maspes per 3-1, e, con lo stesso punteggio, Christian ha avuto la meglio su Andrea Sambuelli nei quarti di finale.

La semifinale contro Maurizio Natale è stata molto combattuta, risolta al quinto game a favore di quest’ultimo (3-2). Una sconfitta a testa alta che non cancella l’ottimo cammino di Christian Di Gangi, classificatosi così al terzo posto finale. Stesso risultato per Elisa Giacosa che, nel girone unico, al termine dei quattro incontri disputati, ha ottenuto il terzo posto finale, grazie alla decisiva vittoria per 3-0 contro Serena Rossati.

Il TT Alba invita gli appassionati di tennis tavolo a provare questo sport gratuitamente tutti i mercoledì sera dalle ore 19 alle ore 20.30 al corso adulti dove si impareranno le basi di questa disciplina olimpica. Tutti i lunedì invece dalle ore 18:30 alle ore 20:30 sono attesi i ragazzi under 18.

I corsi sono in programma al PalaShuttle Montessori di Alba (C.so Europa 74). Per info: via email a ttalba@tiscali.it, oppure scrivere un messaggio alla pagina facebook.com/tennistavoloalba o instagram.com/tennistavolo_alba.