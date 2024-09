Primo giorno di scuola a Bra: dal sindaco il benvenuto alle prime classi dei comprensivi cittadini

Il nuovo anno scolastico è iniziato questa mattina anche per migliaia di studenti braidesi. In occasione del primo giorno di lezioni, il sindaco Gianni Fogliato, accompagnato dalle dirigenti scolastiche, ha portato a nome di tutta l’Amministrazione comunale il saluto ad allievi e allieve delle classi prime degli istituti comprensivi cittadini, estendendo il benvenuto anche a tutte le altre sezioni già in classe, oltre che agli insegnanti e al personale scolastico.

Il sindaco Fogliato ha augurato agli studenti un buon inizio, affidando loro un augurio speciale. “Le scuole sono un ‘pezzo’ importantissimo della nostra comunità – ha spiegato –. Come i nostri nomi propri ci identificano come persone nella vita e nel percorso scolastico, dall’infanzia alle scuole superiori, così i ‘nomi’ delle scuole della nostra città ci fanno conoscere meglio persone e personaggi importanti. Il mio augurio è che questi ‘nomi’ siano fonte di ispirazione sia per gli alunni che per gli insegnanti per formare, proprio attraverso il percorso della scuola, cittadini adulti consapevoli”.

Fogliato ha poi invitato i ragazzi a scoprire, con l’aiuto dei rispettivi docenti, le storie di questi personaggi, da rappresentare – in una versione attualizzata – durante il prossimo Salone del Libro per Ragazzi.