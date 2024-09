Busca, il nuovo polo scolastico ha accolto "i suoi" ottocento alunni [FOTO]

Hanno preso posto nel nuovo polo scolastico di corso Giolitti a partire da oggi (mercoledì 11 settembre) i circa 800 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Busca: come da ultime dichiarazioni del sindaco Ezio Donadio il nuovo anno scolastico 2024-2025 segna quindi il definitivo abbandono dei moduli temporanei.

Presenti insieme al primo cittadino i rappresentanti della giunta e del personale scolastico, che - tra una citazione di Dante e una di Riccardo Cocciante - hanno ricordato come fondamentale per progettare il nuovo polo scolastico sia stata la loro collaborazione costante.

“Questo è il futuro, il nostro futuro – ha commentato il dirigente Davide Antonio Martini -. Il Comune ha saputo e avuto il coraggio di mettere a disposizione della comunità un’opera fondamentale e imponente. Ma sono e saranno i ragazzi a darle un’anima vera e propria, da adesso in avanti”.





Alle 7.45 di oggi i ragazzi delle secondarie di primo grado hanno messo ufficialmente piede nella struttura, per partecipare alle 8 circa a un piccolo momento di iniziale inaugurazione: nessuna celebrazione “in pompa magna” però, per quella si attenderà la prossima primavera e la conclusione effettiva dei lavori di sistemazione delle aree esterne. Alle 8.15, poi, l’inizio ufficiale delle lezioni anche per i ragazzi delle scuole primarie.



Presente per l’occasione anche l’assessore regionale ed ex sindaco Marco Gallo, durante i cui due mandati il progetto ha preso vita e concretezza.





La struttura realizzata dallo studio Settanta7, costituita dalla disposizione a “X” di due volumi adiacenti sviluppati longitudinalmente, è pensata per ospitare ben trentadue aule divise equamente tra i due ordini di scuola. L’edificio si sviluppa su tre livelli, dei quali il primo ospita spazi pensati e progettati per attività didattiche e di aggregazione aperti alla cittadinanza in orario extrascolastico.



Archiviata la pratica del nuovo polo scolastico l’attenzione dell’amministrazione comunale si rivolgerà presto al progetto di rifacimento delle scuole primarie di frazione San Chiaffredo: si prevede di partire con i lavori durante le vacanze di Natale, con il trasferimento degli studenti nelle strutture del capoluogo al loro ritorno a scuola.