Fossano, al suono della prima campanella il ritorno nelle aule della scuola "Primo Levi"

Con la partenza del nuovo anno scolastico è tempo di fare il punto sullo stato di salute delle strutture scolastiche cittadine. E’ lo stesso sindaco Dario Tallone a illustrare i principali interventi degli ultimi anni: "Partendo dai più piccoli sono stati ultimati i lavori di rifacimento e messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia 'Rodari' con un investimento totale di 342.000 euro ai quali andranno aggiunti i 15.000 per la nuova 'Ala Est' in fase di aggiudicazione, i cui lavori inizieranno entro fine anno”.

Anche la scuola 'Celebrini' è stata protagonista di un’importante riqualificazione dell’area esterna per un investimento complessivo di 40.000 euro.

Sono pronti a rientrare in classe anche i ragazzi della scuola elementare "Calvino", che nel 2024 è stata protagonista di una completa sostituzione dei serramenti per un investimento totale di 167.500 euro, che sono stati la logica conclusione degli importanti interventi strutturali costati all’ente 250.000 euro.

“Non meno importanti – dice ancora il sindaco – gli interventi nelle scuole frazionali, che sono un vero fiore all’occhiello del nostro territorio e su cui la mia Amministrazione continuerà sempre a investire. Gli impianti di riscaldamento scuole di Murazzo, Maddalene e San Sebastiano sono stati oggetto di importanti interventi di manutenzione straordinaria per un costo complessivo di quasi 100.000 euro, ai quali si aggiungono circa 45.000 euro per infissi e lavori di tinteggiatura alla scuola di Murazzo. Non ci resta che augurare buon anno scolastico ai bambini, alle loro famiglie, agli insegnati e a tutto il personale scolastico”.

Nel giorno del rientro sui banchi il sindaco e l’assessore all’Istruzione Donatella Rattalino hanno visitato alcune delle scuole del concentrico cittadino soffermandosi in maniera particolare alla Scuola "Primo Levi" che, dopo interventi per oltre 3 milioni di euro (l’edificio era stato interessato da alcuni cedimenti strutturali tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019) e l’inaugurazione lo scorso 4 giugno col ministro Valditara, oggi ha visto il ritorno in classe degli alunni. La presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi ha accolto i bimbi della scuola di frazione Maddalene, mentre l’assessore Gianfranco Dogliani ha accolto le classi prime alla scuola primaria di frazione Murazzo.