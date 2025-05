Al Lago di Giurdan corso di pesca provinciale per ragazzi

Venerdì 30 maggio il Lago di Giurdan ha ospitato l'undicesimo Corso di Pesca Provinciale per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Un corso che viene organizzato ogni anno dalla società "ASD Pescatori Valle Colla" in collaborazione con F.I.P.S.A.S - Cavallo sport e il Comune di Boves.



Erano presenti Bernardino Dalmasso - istruttore, Sergio Robresco- coordinatore e Sergio Cavallo- sponsor tecnico a spiegare ogni trucco agli entusiasti ragazzi.

"Tante trote pescate e soprattutto tanto divertimento per i bambini e anche per i genitori - dicono i gestori -. Quest'anno la nuova gestione ha portato sostanziali modifiche all'assetto del lago che è stato diviso in due sezioni: zona 'catch e realise', dove si pesca storioni carpe e trote anche di dimensioni importanti e una seconda zona dove si possono prendere e portare a casa cinque trote ogni buono acquistato (sfruttabile per tutta la stagione). Francesco, Marco e Cristiano saranno al lago a vostra disposizione tutti i sabato e le domeniche dalle 8 alle 19".