Nuova convenzione PCTO a Ceva con il Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì

Prosegue nel solco della massima collaborazione tra ente e istituti scolastici la sottoscrizione dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) che coinvolgono il Comune di Ceva.

Dopo l’istituto “G. Baruffi” di Ceva, indirizzo Amministrazione finanza e marketing, e il “Cigna – Baruffi – Garelli” di Mondovì per l’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio, il Comune torna a stipulare una convenzione con una scuola di Mondovì, in questo caso il liceo statale “Vasco – Beccaria – Govone”.

La studentessa, proveniente dall’indirizzo economico sociale, sarà accolta nell’Ufficio di Segreteria Generale.

“Siamo felici di poter ampliare ulteriormente le maglie della collaborazione con le scuole. I ragazzi, così facendo, hanno l’opportunità di avvicinarsi sia al mondo del lavoro, sia alle dinamiche della pubblica amministrazione - dichiara l’assessore all’Istruzione Laura Amerio -. L’Amministrazione ritiene particolarmente significativi i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in quanto sono formativi per i più giovani sia da un punto di vista professionale ed educativo, sia per la loro esperienza di vita e di cittadini. Quest’estate potremo dare il benvenuto a ben cinque studenti che si approcciano alla realtà dell’ente comunale e siamo fieri di aprire le nostre porte a questi ragazzi che rappresentano il futuro delle nostre comunità”.