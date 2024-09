Villanova si prepara all'Addolorata, ieri la premiazione degli sportivi al teatro "Garelli" [FOTO]

Una serata all'insegna dello sport per celebrare i traguardi e i risultati ottenuti dagli atleti locali.

Si sono aperti con una serata al teatro "Garelli" di Villanova Mondovì festeggiamenti per l'Addolorata 2024.

Ieri sera, martedì 10 settembre, sul palco l'amministrazione del sindaco Roberto Murizasco e l'assessore allo sport Giacomo Vinai, promotore dell'evento, insieme al vice sindaco Roberto Boasso, al consigliere Romina Capitani e al consigliere Giampiero Merlo hanno premiato i rappresentanti delle realtà sportive locali e i loro rappresentanti.

Il primo appuntamento per la festa patronale avrebbe dovuto essere quello con “VillaSport”, annullata a causa del maltempo, ma l'evento al "Garelli" è stato un successo di pubblico e grandi emozioni.

I premiati: “Branzelona”, squadra amatoriale locale di calcio che ha vinto gli CSI open; il Villanova Volley promossa in sedie D; gli Arcieri Monregalesi che hanno raggiunto ottimi piazzamenti in tutte le categorie, conquistando anche l'oro al trofeo CONI regionale; l’ASD Roracco per i risultati ottenuti a livello regionale e il Tre Valli bocce; la scuola di Danza Gravity, la Pro Paschese con l'under 21 campione nazionale 2023 e la Serie B fresca vincitrice della coppa Italia di categoria.

Premio speciale per Federico Perra Medaglia d’oro ai giochi regionali Special Olympics di Amico Sport a Cuneo nell'atletica.

La serata è poi proseguita con un talk che ha visto protagonisti Claudio Boasso, allenatore della squadra di serie A2 Mondovì Volley e Matteo Blangero, atleta della nazionale under18 di sci alpinismo che hanno raccontato le loro storie e le loro esperienze nel mondo dello sport.

“Il teatro era al completo -. commenta l'assessore Vinai - Ringraziamo le associazioni per aver partecipato numerose a questa iniziativa e per aver portato lustro al nome di Villanova con i loro risultati sportivi. Un grazie particolare a Claudio Boasso e Matteo Blangero per essere stati ospiti dell'evento. Rinnoviamo i nostri complimenti alle realtà sportive locali e cercheremo sempre più di sostenerle".

Intanto entra nel vivo la festa patronale che proporrà appuntamenti per tutte le fasce di età.

“Un programma che vuole essere sempre più inclusivo e aperto ai diversi interessi dei villanovesi. -afferma l’assessore Vinai - Momenti dedicati ai bambini, ai giovani, ai temi del sociale, ma anche alle eccellenze del territorio e dell’enogastronomia. Un programma a 360° per coinvolgere sempre di più tutti nella festa più sentita del nostro paese”.

IL PROGRAMMA DELL'ADDOLORATA 2024

Venerdì 13 settembre

LA PASTICCERIA DELLE MERAVIGLIE

Ore 19.30 - Corso Marconi

Spettacolo per bambini e ragazzi con il Pasticciere delle Meraviglie e il suo amico trampoliere. Dalle ore 18.00, di fianco allo spettacolo, saranno disponibili le bancarelle dello street food per tutta la serata.





UNA SERATA "SOCIAL"

Ore 21.00 - Cortile interno del Comune

INGRESSO LIBERO

Dibattito a tema sociale ed educativo su come il digitale e la comunicazione sui social network abbiano ridefinito le relazioni umane.

Interverranno:

MATTEO MANCINI, Pedagogista specialista in Media Education - Docente e collaboratore dell'Università Cattolica di Milano;

LUCA BASTERIS, Docente Equipe formativa territoriale del Piemonte e del Liceo Classico e Scientifico Pellico-Peano di Cuneo;

ELENA FENOGLIO, Educatrice e Presidente cooperativa Caracol;

Dott. MAURIZIO COPPOLA, Direttore servizio dipendenze As/ CN1;

Rappresentante del CSSM.

In caso di maltempo, l'incontro si svolgerà al teatro Garelli.

sabato 14 MOSTRA IN COMUNE Inaugurazione Ore 10.00 - Sala consiliare del Comune ORARIO Ore 10.00-18.00 INGRESSO LIBERO Esposizione di quadri realizzati da artisti locali con la presenza del critico d'arte Luigi Cerruti. CACCIA AL "TESORO DI VILLANOVA" INIZIO ATTIVITÀ Ore 14.00 | Biblioteca civica G. Orsi TERMINE ATTIVITÀ Ore 17.00 | Villa Corinna ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: 339 1130291 Gioco a tema "VILLANOVA" dedicato ai ragazzi tra gli 11-14 anni. ORGOGLIO VILLANOVESE INAUGURAZIONE manifestazione - Ore 16.00 Villa Corinna Inaugurazione della festa patronale e presentazione del libro "CENT'ANNI E PIÙ DI VOTAZIONI A VILLANOVA" di G.B. Rulfi sulla storia dei sindaci del nostro Comune dal 1900 ai giorni nostri. A seguire consegna bandiera italiana ai neo maggiorenni e un brindisi finale.

VILLANOVA IN SERIE A

Ore 18.00 - PalaTomatis

INGRESSO LIBERO

Possibilità per chiunque di vedere in azione la squadra Mondovì Volley Serie A2 Femminile durante un test match presso il nostro palazzetto dello sport.

TRADIZIONI &PRODUZIONI

Ore 19.30 - Cortile interno del Comune

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 339 1130291

POSTI LIMITATI

"MENÙ VILLANOVA" ACQUISTABILE TELEFONICAMENTE

Possibilità di cenare all'interno del cortile del comune acquistando le produzioni e i piatti tradizionali o De.Co del nostro territorio.

Affettati, formaggi, raviole, trippe e carne piemontese accompagnati da risole e torte saranno alcuni dei piatti che verranno proposti, acquistabili singolarmente o come "Menù Villanova" ad un prezzo promozionale (25 euro a persona).

La manifestazione si svolgerà all'interno di una struttura coperta.

domenica 15 settembre

ADDOLORATA LA FESTA

Inizio ore 8.00

Vie del centro

La tradizionale fiera mercatale si snoderà tra le vie del centro del nostro paese.

MEMORIAL TOMATIS

Ore 9.00-18.00 | PalaTomatis

Torneo di pallavolo femminile under 13 promosso dal Villanova Volley in memoria di Vincenzo Tomatis.

MOSTRA IN COMUNE

ORARIO Ore 10.00-18.00

Sala consiliare del Comune

INGRESSO LIBERO

Esposizione di quadri realizzati da artisti locali.

BETA TRY TRIAL TOUR

Campo da Trial di Villanova Mondovì

INFORMAZIONI: 0174 42260

Il tour di Beta dedicato agli appassionati o chi vuole avvicinarsi al mondo del trial.

ADDOLORIAMOCI

Inizio ore 15.00 - Via Eula, di fronte al Ritual Cafè

Sax + Dj set interamente dedicato ai giovani promosso dall'Amministrazione comunale.

Servizio bar organizzato da: "Ritual Cafè e C'era una Volta".





2° TROFEO DI TENNIS "GIUGGIA COSTRUZIONI"

Ore 18.00

Centro sportivo Branzola

Finale del secondo torneo di tennis "Giuggia Costruzioni" organizzato da STG di Giordano (inizio torneo 31 agosto).

PROCESSIONE AUX FLAMBEAUX

Ore 20.30

Chiesa di S. Lorenzo

Processione mariana per le vie del paese con partenza presso la Parrocchia di S. Lorenzo. lunedì 16 settembre

LA TRADIZIONE SIAMO NOI E LABORATORIO ANIMALI E TRADIZIONE

Annullata la rassegna zootecnica in piazza Rimembranza e relativo laboratorio in via precauzionale per prevenire i contagi di "lingua blu" verificatesi tra gli animali in altre località (leggi qui).

PANTALERA STORICA

Ore 16.00

Piazza San Lorenzo

Rievocazione storica di una partita di pantalera nelle vie centrali del paese in collaborazione con l'Asd Pro Paschese.

MERENDA SINOIRA

Ore 17.00

Piazza San Lorenzo

Prodotti tipici della tradizionale merenda piemontese proposti dalla pro Loco di Villanova Mondovi.

5° TROFEO BESSONE

Ore 20.30

Sferisterio comunale Alessandro Bessone

Partita di pallapugno tra amici e conoscenti in memoria di Alessandro Bessone.

martedì 17

APERITIVO SENTIERISTICO

Ore 18.00

Belvedere di Monte Calvario

Inaugurazione degli interventi effettuati al belvedere di Monte Calvario e presentazione del progetto sullo sviluppo

sentieristico locale.





A SPASSO PER VILLANOVA

Ore 14.30

Piazza Filippi

Camminata a scopo benefico organizzata

dalla Asd Fidas Monregalese e destinata alla casa di riposo "Don B. Rossi". Al termine seguirà una gustosa merenda per tutti.

Iscrizione al momento della partenza € 5,00.





MUSICAL: AGRABAH, ALADDIN WHAT IF...

Ore 17.00

Teatro Garelli

Un musical inedito dedicato a famiglie, ragazzi e bambini proposto dalla compagnia teatrale "Once Upon a Time" che vi porterà in Oriente per seguire le avventure del famoso ladruncolo del mercato, accompagnato da canzoni.

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre

STREET FOOD in corso Marconi.

Da venerdì 13 a martedì 17 settembre