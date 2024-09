Incendio autorimessa a Camerana in via Vittorio Veneto, nessun ferito

Auto parzialmente coinvolta, nessun ferito e struttura inagibile. E' questo il bilancio dell'incendio di un'autorimessa a Camerana, con auto all'interno, avvenuto oggi mercoledì 11 settembre dopo mezzogiorno.



Sul posto per le attività di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e Ceva.



Hanno disattivato l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'autorimessa e provveduto a segnalare al Comune l'inagibilità del locale sito in via Vittorio Veneto.