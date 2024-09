I migliori autonoleggi a Olbia Aeroporto secondo i clienti (2024)

Turismo in Italia: vacanze in Sardegna

Le meraviglie che offre l’isola della Sardegna sono tra le più apprezzate e gettonate soprattutto nei mesi estivi, quando si può godere della bellezza selvaggia delle sue spiagge paradisiache di sabbia bianca e acque turchesi. Ma la Sardegna non è solo mare e natura incontaminata, perché questa terra vanta una cultura millenaria invidiabile, oltre alla tradizione culinaria che conquista i milioni di visitatori che vanno ad assaggiarla da ogni parte del mondo.

Dati Eurostat alla mano, rispetto al 2023, anno in cui quasi 20 milioni i turisti hanno scelto la Sardegna come meta per le loro vacanze, quest’anno si è toccato il +35%.

Sebbene ogni angolo della Sardegna lasci senza fiato, è la Costa Smeralda il cuore imperdibile dell’isola di Sardegna. Lì le mete gettonate sono moltissime, da Porto Cervo a Porto Rotondo, ma soprattutto dall’arcipelago La Maddalena, un vero paradiso acquatico in cui praticare snorkeling e fare escursioni in barca.

Ma per godere appieno di ogni angolo della Sardegna e girarla in lungo e in largo in autonomia, comodità e senza orari da rispettare per stare dietro ai mezzi pubblici, è utile noleggiare un’automobile.

Noleggiare auto all’aeroporto di Olbia: comodità e inclusività

La maggior parte dei turisti arrivano in Sardegna in aereo, data la comodità di atterrare soprattutto all’. L’aeroporto di Olbia è considerato, infatti, la porta di ingresso del Nord della Sardegna, da dove ogni anno transitano oltre 3 milioni di passeggeri.

Non appena atterrati a Olbia, la comodità di viaggiare in Sardegna aumenta e il merito va attribuito ad Only Sardinia Autonoleggio, già società di autonoleggio di riferimento dell’isola. Dallo scorso luglio, inoltre, l’azienda ha lanciato un nuovo servizio di noleggio auto accessibile dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

Questo servizio di noleggio auto Olbia aeroporto nasce per aumentare la libertà di movimento dei turisti a ridotta capacità motoria, e rendere la loro vacanza molto più accessibile. L’inclusività è, infatti, alla base dell’idea di questo servizio, poiché i veicoli a noleggio prenotabili online e messi a disposizione da Only Sardinia Autonoleggio con l’opzione PRM (passeggeri a ridotta mobilità), sono modificabili in base alle specifiche richieste dei clienti in modo da facilitarne l’accesso e la guida. Inoltre, sono dotati di ausili per la mobilità come le carrozzine pieghevoli, gli scooter elettrici e le sedie JOB.

La Sardegna diventa, così, una destinazione turistica sempre più inclusiva grazie all’implementazione di servizi auto noleggio come questo. A nessuno deve essere negata la possibilità di esplorare le bellezze della Sardegna e l’autonoleggio diventa una componente essenziale per raggiungere questo obiettivo.

Anche per quest’anno, Only Sardinia Autonoleggio, azienda specializzata nell’offerta di servizi personalizzati e di alta qualità, detiene il titolo tra i migliori autonoleggi a Olbia Aeroporto. Ad assegnarle questo riconoscimento sono i tantissimi clienti che hanno usufruito dei suoi servizi a noleggio e hanno lasciato una recensione online. I giudizi positivi registrati su Google le hanno permesso di raggiungere il punteggio di 4,9/5, ma anche su Trustpilot i riscontri sono assolutamente positivi, con 4,8 di punteggio su 5.

Analizzando le recensioni di Google, Only Sardinia Autonoleggio è il miglior autonoleggio di Olbia anche per il 2024. Il motivo è semplice: il suo parco automobili è tra i più vasti e personalizzabili della Sardegna, senza dimenticare la possibilità di prenotare mezzi su richiesta come automobili 4×4, limousine, buggy e molto altro ancora.

I migliori autonoleggi a Olbia Aeroporto

In conclusione, e solamente a scopo informativo, viene mostrata la classifica dei migliori autonoleggi prenotabili dall’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, secondo quanto stabilito dalle recensioni su Google dei clienti che hanno usufruito del servizio di auto a noleggio.

Al primo posto, come già detto, si trova Only Sardinia Autonoleggio, con il punteggio 4.9. Seguono sul podio Sixt Autonoleggio Olbia Aeroporto, con 4.4, e Locauto, con 4.3. Appena fuori dal podio, al 4° e 5° posto, si trovano rispettivamente Viaggiare Rent Olbia Aeroporto, con 3.9 di punteggio, e B-Rent, 3.9.

Ad ogni modo, il dato certo rimane la preferenza dei turisti nei confronti dell’autonoleggio, rispetto ad altre soluzioni per spostarsi tra le tante città della Sardegna.