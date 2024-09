Saluzzo, 4.500 gli studenti tornati in aula nelle scuole cittadine [FOTOGALLERY]

Appelli, informazioni, inviti diretti agli studenti delle scuole del Saluzzese che questa mattina, mercoledì 11 settembre, sono entrati in aula per l'avvio del nuovo anno scolastico.

In totale sono circa 3.000 alle Superiori, compresi gli iscritti delle sezioni carcerarie del "Morandi", e circa 1.500 bambini.

Le lezioni sono partite all'Istituto Denina-Pellico-Rivoira diretto da Flavio Girodendo con un totale iscritti di 1.155, ancora l’istituto più numeroso. Al Denina di via della Chiesa ci sono 22 classi e 466 alunni; al Pellico di via della Croce 18 classi e 354 iscritti, mentre al Rivoira di Verzuolo 14 classi e 292 studenti. La sezione carceraria conta 2 classi di ragioneria e 43 allievi.

L’istituto è in attesa della nuova sede, il campus scolastico nell’area di via Barge, dietro alla chiesa di Sant’Agostino ed ex seminario, che verrà realizzato insieme al nuovo campo sportivo, in base alla convenzione del Comune con la Sedamyl.

Alessandra Tugnoli, dirigente del Soleri Bertoni, ha accolto gli allievi nel grande cortile su cui si affaccia la scuola, ne "Il Quartiere - ex caserma Musso".

Per chi ha iniziato la prima è stata presentata una panoramica dell'organizzazione con consigli pratici e considerazioni sull’importanza dell'avvio del liceo, percorso per il quale darsi un obiettivo e "da domani cominciare a studiare”.

Quest’anno il Soleri, liceo di Scienze Umane, ha una classe in più (5 invece di 4) e 809 iscritti. Al Bertoni 183, la sezione in carcere 53. Il totale è di 1.045 studenti, divisi in 38 classi al Soleri, 10 al Bertoni, 5 al Morandi.

La sede dell'istituto ha visto conclusi tutti i lavori strutturali a carico delle tre maniche destinate alla scuola nell’immobile ex caserma. “Non abbiamo più spazi da occupare. C'è una classe in più, ma con la metodologia delle aule dedicate ad 'ambienti tematici', il sistema americano che vede gli insegnanti fermi in aula e i ragazzi in movimento, l'organizzazione funziona".

Sono 754 gli iscritti al Liceo “Bodoni”, informa il dirigente Davide Laratore, divisi tra 110 al Classico e 644 allo Scientifico. Novità: “I fondi Pnrr ci permetteranno di erogare molta formazione extracurricolare sia per gli alunni (lingua tedesca + perfezionamento lingua inglese e discipline Stem) sia per gli insegnanti (Intelligenza artificiale, digital humanities, sicurezza e privacy, laboratori di progettazione e pratica didattica). E’ una grande opportunità.

La prossima settimana si comincia con viaggio per gli allievi dell’indirizzo musicale del Classico, attivo da una decina di anni. Assisteranno alla visione dello spettacolo 'La bella addormentata' di Čajkovskij al Teatro dell’Opera di Roma e visiteranno l’Auditorium Parco della musica della capitale".

Gli studenti del Classico hanno iniziato l’anno ancora nella storica sede di via della Chiesa, in attesa della conclusione dei lavori di riconversione del terzo piano dell’ex Tribunale, dove è previsto il loro trasferimento a Natale. Per questa destinazione provvisoria, la Provincia ha messo a disposizione 600mila euro, mentre ha speso attualmente 30mila euro per i servizi igienici del palazzo storico di via della Chiesa.

Sono 222 i bambini alla scuola dell’infanzia divisi tra Ilaria Alpi, Cervignasco e Alessi. Alle primarie di Saluzzo, primo giorno di scuola per 736 bambini, ripartiti nelle quattro primarie: la "Mario Pivano" con 225 iscritti, la "Dalla Chiesa" con 219, "Costa" 187 e "Musso" 105.

Alla media la Rosa Bianca sono 601 i ragazzi in aula.

Come ogni anno vivacità e affluenza in via Griselda per il primo giorno di accoglienza degli allievi, quest'anno sono 210, di Cnos Fap Saluzzo: scuola di formazione professionale salesiana, che offre corsi triennali degli indirizzi di Acconciatura, Panetteria, Turistico, oltre al corso quadriennale di operatore tecnico di acconciatura. La scuola è in attesa della nuova sede presso il palazzo Solaro in via San Giovanni che ha ospitato l'istituto d'arte Bertoni, poi inglobato nel liceo Soleri.