Saluzzo: tre borse di studio dedicate a due Alpini della “Monviso” che “sono andati avanti”

Tre borse di studio a studenti meritevoli sono state consegnate sabato 17 maggio (nella sala degli Specchi dell’ex Caserma Musso) dagli Alpini della sezione Ana Monviso di Saluzzo, nell’annuale iniziativa che li vede premiare studenti meritevoli in memoria di “penne nere” del gruppo che sono "andate avanti".

Premio ad Alessandro Demarchi 19 anni di Castellar della classe 5ª agraria di Verzuolo, in memoria di Domenico Dellerba, reduce di Russia.

A Michela Angaramo 19 anni di Manta, della classe 5° di assistente sociale dell’istituto Denina Pellico Riovoira, e a Pietro Biglione, 16 anni di Melle, 2ª liceo scientifico Bodoni, le due borse in memoria di Valter Martinengo, che è stato segretario e tesoriere dei gruppi Ana di Manta e Melle.

"I giovani e la cultura garantiscono il futuro di questo Paese. Questo riconoscimento all’impegno scolastico è la migliore forma di investimento": il consigliere Corrado Lauro, in rappresentanza dell’amministrazione saluzzese, condannando i tentativi di strumentalizzazione degli Alpini che si sono manifestati alla grande Adunata di Biella.

Il presidente della sezione Ana Monviso, Enzo Desco, ha sottolineato il servizio alle comunità del territorio che da sempre compiono gli Alpini con grande spirito di abnegazione e vicinanza alle persone.

"La loro presenza nelle scuole, anche con riconoscimenti come le borse di studio in memoria di chi non c'è più, vuole essere un stimolo per i giovani studenti a far bene, preparsi con impegno e con grandi valori di solidarietà e servizio".

La cerimonia è stata partecipata da studenti, familiari e insegnanti delle scuole coinvolte.