A Dronero un corso formativo promosso ed organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte

Quali sono le capacità che un giornale locale deve mettere in campo nell’epoca dell’Intelligenza artificiale per raccontare una realtà locale, una comunità, mantenendo al contempo un legame con il Paese, l’Italia, e le sue notizie?

Venerdì 13 settembre si terrà, alle ore 15, presso il Cine-Teatro Iris di Dronero un importante corso di formazione promosso ed organizzato dall‘Ordine dei Giornalisti del Piemonte, in collaborazione con Museo Mallè, Comune di Dronero, Associazione “Il Drago” e Centro Studi sul Giornalismo “Gino Pestelli”, dal titolo “Un giornale, un paese: il ruolo della stampa locale nell’epoca dell’IA”.

Come disse tanti anni fa un decano del giornalismo italiano, Gianni Romeo: “Un giornale rompe tanti silenzi, rende partecipe la gente dei fatti comuni, respinge la tentazione dell’isolamento e dell’egoismo, consente di aprire gli occhi, di confrontarsi. È un filo sottile che unisce, rende più forte una comunità”.

È ancora così? Possiamo ancora dire che esiste un paese, una comunità, là dove esiste anche un giornale, un mezzo di informazione, in grado di unire, di collegare, di obbligare al confronto? A questi ed altri interrogativi cercherà di rispondere l’incontro formativo, che poggia sulla base storica della ricerca sulla stampa locale recentemente presentata dal Centro Studi Pestelli e riproposta come base di discussione.

Il corso è valido per gli iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti al fine utile dei crediti formativi, ma è aperto anche a tutti coloro che sono interessati a seguire il dibattito.

Interverranno:

Mario Bosonetto, consigliere tesoriere Ordine dei Giornalisti del Piemonte;

Roberto Moisio, giornalista, autore della ricerca “Piccole vedette piemontesi” sulla stampa locale piemontese;

Gianni Romeo, giornalista;

Cristina Mazzariello, giornalista TargatoCn;

Alessandro Monetti, giornalista, direttore responsabile della rivista semestrale QG- Quaderni Giolitti, edita dal Centro Giolitti di Dronero;

Carlo Giordano, Assessore Comune di Dronero:

Ivana Mulatero, giornalista, direttrice del Museo Mallè di Dronero;

Walter Lamberti, direttore de La Fedeltà;

Alberto Gedda, direttore de Il Corriere di Saluzzo;

In parallelo al momento formativo, si porrà la visita, alle ore 14, presso il Museo Mallé della mostra «Un giornale, un paese. Ritratto di Dronero e della Valle Maira nelle pagine del Drago», a cura della direttrice e storica delle arti Ivana Mulatero in collaborazione con la storica testata dronerese. Alla sera invece, presso il Cine-Teatro Iris di Dronero, ci sarà alle ore 20.30 la proiezione della versione restaurata del film “Sbatti il mostro in prima pagina”, di Marco Bellocchio. Ad introdurre la serata Fabrizio Dividi, giornalista Corriere Torino. Il biglietto sarà scontato ai partecipanti al corso.