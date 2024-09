Il Comitato pendolari di Bra si presenta: "Dialogo con le istituzioni e tutela di chi viaggia"

Si è ufficialmente costituito il Comitato Pendolari di Bra, nato con l’obiettivo di rappresentare le esigenze dei pendolari che utilizzano la linea SFM4 Alba-Ciriè e la linea Cavallermaggiore-Bra, quest’ultima attualmente sostituita da autobus.

Tra le priorità immediate del Comitato ci sono il monitoraggio delle linee di trasporto, incontri con le istituzioni e con gli enti responsabili del trasporto ferroviario regionale, nonché l’avvio di collaborazioni con altri comitati pendolari.

Diverse le criticità, come spiega il portavoce Mario Rossello: “Da quando la linea SFM4 è stata prolungata fino a Cirié, i disagi sono aumentati notevolmente, sia perché sono stati utilizzati treni molto vecchi, sia soprattutto perché allungando il percorso e avendo la prima tratta, quella da Alba fino a Carmagnola, che è a binario unico, i ritardi aumentano e non sono poi recuperabili nel corso della giornata, se non con la soppressione di uno o più convogli”.

I problemi maggiori, però, derivano dalla scelta di mezzi datati: "Prima avevamo i Jazz, che erano dei treni moderni, adesso abbiamo i TAF, che sono convogli ormai superati, che tra l'altro sono delle barriere architettoniche in viaggio, perché c'è una carrozza sola che è adibita per trasportare persone diversamente abili o carrozzine", aggiunge Rossello.

Un ultimo focus lo merita anche la linea Cavallermaggiore-Bra. “Prima del Covid era servita da 16 coppie di convogli, che si sono trasformati in quattro coppie di bus. Questo ha fatto sì che il collegamento tra Alba, Bra e Cuneo diventi quasi impossibile. La nostra richiesta è quella di ripristinare il treno, almeno se non come era prima, ogni ora, almeno ogni 2 ore”.

La nomina degli organi dirigenziali statutari del Comitato avverrà nel corso di una prossima assemblea prevista per la prima metà di gennaio. L’idea è quella di coinvolgere anche gli studenti, che sono fruitori centrali dei servizi. Il Comitato ha chiesto un incontro nei prossimi giorni al sindaco di Bra, Gianni Fogliato con l'assessore ai Trasporti Pubblici Francesca Amato.