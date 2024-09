Lupo avvistato in via Candela a Borgo San Dalmazzo: “Non è pericoloso per l'uomo” [VIDEO]

Un lupo è stato avvistato questa mattina, giovedì 12 settembre, in via Candela a Borgo San Dalmazzo, non distante da cascine e abitazione. Una zona prediletta dai borgarini per fare passeggiate, jogging e per portare a spasso i cani. Il video, comparso sui social, è stato realizzato da un lettore.

“È un lupo, un giovane adulto – conferma il veterinario Andrea Avagnina, referente Asl CN1 per la fauna selvatica e la predazione da lupo -. Dalla stazza è nato probabilmente lo scorso anno. Dobbiamo abituarci alla presenza dei lupi perchè gli areali sono saturi. È giusto segnalare i lupi confidenti ma questo non lo è. La postura della coda indica un soggetto timoroso e non certo aggressivo”.

Una presenza che è già stata segnalata ai carabinieri forestali.

“Questo avvistamento non deve essere motivo di allarme - spiega il comandante dei carabinieri forestali Luca Stella -. Sono animali che scappano, soprattutto se non hanno cuccioli appresso. Purtroppo le cattive abitudini di abbandonare rifiuti o di lasciare cibo a disposizione dei selvatici, favorisce l'avvicinamento alle case. Tuttavia il lupo non è pericoloso per l'uomo”.

“Negli ultimi 150 anni, nessun uomo è mai stato aggredito da un lupo, diversamente da quanto accade con i cani che hanno perso la diffidenza verso l'uomo – gli fa eco Avagnina -. Con i selvatici ci sono regole da rispettare. Mantenere sempre una certa distanza, non avvicinarsi, non disturbarli e non dare loro da mangiare. Se ci si sente in pericolo, non dare mai le spalle e non correre, bensì arretrare lentamente parlando ad alta voce. E soprattutto fare attenzione con i cani che devono sempre essere tenuti al guinzaglio. Mai lasciare cibo a disposizione di selvatici e, di notte, tenere i propri cani al sicuro, in giardini recintati e non legati alla catena”.