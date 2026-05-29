Cuneo, la Fiera del Marrone diventa internazionale dal 2027

La fiera del Marrone diventerà internazionale a partire dal 2027. A marzo era stata depositata la domanda presso gli uffici regionali competenti. Di oggi la comunicazione che la domanda è stata accolta.

Il riconoscimento della caratteristica di internazionalità viene attribuito alle manifestazioni in cui la presenza turistica straniera ha superato l’8% delle presenze complessive nelle ultime due edizioni. Attraverso i dati dell’Osservatori Turistico Regionale e un attento lavoro della Prof.ssa Elisa Truant dell’Università di Torino è stata fatta una analisi dei dati disponibili relativi alla Fiera del Marrone 2024 e 2025, analisi che ha evidenziato il raggiungimento e addirittura il superamento dei parametri.

La Fiera del Marrone, nonostante la sua forte risonanza mediatica e il prestigio internazionale certificato persino dal New York Times (che l’ha inserita tra le 7 fiere autunnali più golose d’Europa), era dal 2009 “Fiera Nazionale”. L’ottenimento della qualifica ufficiale di fiera “Internazionale” potrà generare un effetto volano, ben oltre i tre giorni della manifestazione, con molteplici ricadute positive sul piano economico, turistico e di immagine dell’intero territorio cuneese.

È estremamente significativo che il passaggio sia annunciato nell’anno del 90° compleanno della manifestazione. Per ricordare e rintracciare il percorso che fin dal ‘900 le castagne di Cuneo facevano, imbarcandosi da Genova con destinazione New York, a fine giugno ci sarà nella Grande Mela una conferenza stampa di presentazione della fiera, ospitata dall’ambasciata italiana. Il Comune di Cuneo sarà accompagnato da Regione Piemonte e Atl del cuneese.

Così commenta l’Assessora alle manifestazioni Sara Tomatis: “Questo riconoscimento per noi è molto importante perché consente alla fiera di posizionarsi ad un livello diverso portando però con sé tutta l’autenticità di un territorio unico. La Fiera del Marrone dal 2023 ha vissuto una crescita turistica del 47%, dato davvero notevole e grande responsabilità per tutta la città di Cuneo. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo alto che ci eravamo posti e che siamo davvero felici di aver raggiunto”.

Aggiunge la Sindaca Patrizia Manassero: “Questo riconoscimento sarà un’occasione per aprire nuovi percorsi per la nostra Fiera e per tutto il territorio. Abbiamo lavorato molto in questi anni per far crescere Cuneo sul piano dell’attrattività turistica ed enogastronomica e i numeri ci dimostrano che questo sforzo sta pagando. Auspichiamo che questo percorso continui, con determinazione e creatività, in una sinergia sempre più coordinata e stretta con gli enti e le imprese del territorio”.

Così l’Assessore regionale Paolo Bongioanni: “Poter proclamare oggi da assessore la qualifica di Internazionale alla Fiera del Marrone di Cuneo è un motivo di grande soddisfazione, perché nel 1999 fu il mio primo progetto cui lavorai come direttore dell’Atl del Cuneese, facendola nascere e credendoci totalmente. L’idea – allora una scommessa – si è rivelata indovinata e vincente. La manifestazione è andata crescendo negli anni, aggregando un numero sempre maggiore di espositori, che oggi sfiorano i 300, attirando presenze che oscillano fra le 200 e le 300mila ad ogni edizione e diventando un appuntamento popolarissimo che per un fine settimana cambia letteralmente volto al centro storico di Cuneo. La Fiera del Marrone è un modello esemplare di quella capacità di unire prodotti enogastronomici d’eccellenza del territorio, attrattività turistica, attività commerciale e ricadute economiche positive sul territorio stesso che è la formula vincente per promuovere in modo sempre più efficace il nostro Piemonte attraverso le straordinarie opportunità che sa offrire”.