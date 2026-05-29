Racconigi, gli studenti dell'Arimondi Eula in visita alla sede dell'Annibale Viterie

Nella giornata di giovedì 28/05/2026 la Annibale Viterie S.p.A., ha accolto presso il proprio stabilimento gli studenti delle classi 4°A e 4°B Meccatronica dell’ I.I.S. Arimondi Eula di Racconigi accompagnati dai loro docenti Prof. Aldo Sicardi, Prof. Domenico Olivero e Prof. Guido Olocco.

Durante la visita i ragazzi, accompagnati da Giosuè Annibale, hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino i processi produttivi aziendali, assistendo dal vivo alle diverse fasi della lavorazione e approfondendo il funzionamento delle tecnologie utilizzate nello stampaggio a freddo.

A seguire, hanno partecipato ad un incontro tenuto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che ha illustrato loro la teoria dei processi dello stampaggio a freddo, mostrando alcuni particolari prodotti in Annibale e il loro impiego finale all’interno dei componenti sui quali vengono utilizzati.

Da parte dell’ Azienda, è sempre un piacere accogliere i giovani studenti e vedere come, con curiosità e interesse, assistono all’applicazione concreta dei concetti che apprendono durante le ore di lezione, con l’opportunità di avere una visuale più tangibile ed immediata sul mondo del lavoro.

La giornata si è conclusa con un momento di convivialità tra studenti, insegnanti e personale aziendale, in un clima di grande interesse e partecipazione.