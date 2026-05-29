I monaci di Pra ’d Mill tornano a Staffarda per i Vespri della Visitazione

In occasione della festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, che ricorre il 31 maggio, dedicata al ricordo dell’incontro tra Maria ed Elisabetta dopo l’Annunciazione, l’Abbazia di Staffarda si appresta ad accogliere nuovamente i monaci del monastero “Dominus Tecum” di Pra ’d Mill per un momento di preghiera e spiritualità particolarmente sentito.

L’appuntamento è per lunedì 1° giugno alle 18, quando i religiosi celebreranno i solenni Vespri all’interno della storica chiesa abbaziale.

L’iniziativa rappresenta ormai una tradizione consolidata e molto sentita. Nata sette anni fa come un momento semplice e raccolto di preghiera, nel tempo è cresciuta fino a diventare un appuntamento capace di richiamare numerosi fedeli provenienti da tutto il territorio. Negli ultimi anni il rito ha visto la partecipazione di centinaia di persone, che si ritrovano non solo per la celebrazione religiosa, ma anche per il successivo momento di fraternità e condivisione.

Per i monaci di Pra ’d Mill il ritorno a Staffarda assume un significato particolarmente profondo in quanto sono dell’ordine cistercense come i fondatori dell’Abbazia nel 1200 che la abitarono per oltre cinquecento anni.

Tra le navate della millenaria chiesa di Santa Maria torneranno così a risuonare i canti della tradizione monastica, gli inni e i salmi che per secoli hanno accompagnato la vita dei cistercensi. Un momento di forte suggestione che restituisce all’abbazia la sua originaria vocazione di luogo di preghiera, dopo che ormai da anni non c’è più il parroco che celebrava le messe.

Al termine dei Vespri, ci sarà un momento di fraternità e condivisione, con la merenda sotto l'ala del mercato in cui ciascuno potrà portare qualcosa da condividere in un clima di amicizia e fraternità.