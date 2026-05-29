Le reliquie di San Pio da Pietrelcina arrivano a Mondovì per quattro giorni di preghiera, celebrazioni e raccoglimento spirituale. Ospitate nella Chiesa di San Filippo, in Piazza Roma 3, le reliquie saranno accolte venerdì 19 giugno con un ricco programma religioso promosso dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri.

Durante le giornate sono previsti momenti di preghiera, Sante Messe, Rosario, Vespri, Via Crucis e veglie animate da gruppi e comunità del territorio. Tra gli appuntamenti più significativi, venerdì sera la Via Crucis sugli scritti di Padre Pio, sabato la veglia di preghiera animata dal Rinnovamento nello Spirito e domenica la veglia organizzata dai gruppi di preghiera di Padre Pio della diocesi di Alba.

La chiesa resterà aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 22 per consentire ai fedeli la visita alle reliquie, la preghiera personale e le confessioni. La conclusione dell’evento è prevista lunedì 22 giugno con la Santa Messa finale e il saluto conclusivo.

IL PROGRAMMA

Venerdì 19 giugno

Ore 7.30: accoglienza delle reliquie e Lodi

Ore 8.00: Santo Rosario

Ore 8.30: Santa Messa

Ore 12.00: Angelus

Ore 15.00: Coroncina alla Divina Misericordia

Ore 16.00: momento di preghiera animato dalle Suore Francescane

Ore 17.30: Vespro

Ore 18.00: Santa Messa

Ore 20.30: Via Crucis sugli scritti di Padre Pio

Ore 22.00: Compieta

Sabato 20 giugno

Ore 7.30: Lodi

Ore 8.00: Santo Rosario

Ore 8.30: Santa Messa

Ore 11.00: Santa Messa

Ore 12.00: Angelus

Ore 15.00: Coroncina alla Divina Misericordia

Ore 18.30: Vespro

Ore 19.00: Santa Messa

Ore 20.30: veglia di preghiera animata dal Rinnovamento nello Spirito

Ore 22.00: Compieta

Domenica 21 giugno

Ore 8.00: Santa Messa

Ore 9.30: Santa Messa

Ore 17.30: Vespro

Ore 18.00: Santa Messa

Ore 18.45: veglia di preghiera animata dai gruppi di preghiera di Padre Pio della diocesi di Alba

Lunedì 22 giugno