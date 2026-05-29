Le reliquie di San Pio da Pietrelcina arrivano a Mondovì per quattro giorni di preghiera, celebrazioni e raccoglimento spirituale. Ospitate nella Chiesa di San Filippo, in Piazza Roma 3, le reliquie saranno accolte venerdì 19 giugno con un ricco programma religioso promosso dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri.
Durante le giornate sono previsti momenti di preghiera, Sante Messe, Rosario, Vespri, Via Crucis e veglie animate da gruppi e comunità del territorio. Tra gli appuntamenti più significativi, venerdì sera la Via Crucis sugli scritti di Padre Pio, sabato la veglia di preghiera animata dal Rinnovamento nello Spirito e domenica la veglia organizzata dai gruppi di preghiera di Padre Pio della diocesi di Alba.
La chiesa resterà aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 22 per consentire ai fedeli la visita alle reliquie, la preghiera personale e le confessioni. La conclusione dell’evento è prevista lunedì 22 giugno con la Santa Messa finale e il saluto conclusivo.
IL PROGRAMMA
Venerdì 19 giugno
- Ore 7.30: accoglienza delle reliquie e Lodi
- Ore 8.00: Santo Rosario
- Ore 8.30: Santa Messa
- Ore 12.00: Angelus
- Ore 15.00: Coroncina alla Divina Misericordia
- Ore 16.00: momento di preghiera animato dalle Suore Francescane
- Ore 17.30: Vespro
- Ore 18.00: Santa Messa
- Ore 20.30: Via Crucis sugli scritti di Padre Pio
- Ore 22.00: Compieta
Sabato 20 giugno
- Ore 7.30: Lodi
- Ore 8.00: Santo Rosario
- Ore 8.30: Santa Messa
- Ore 11.00: Santa Messa
- Ore 12.00: Angelus
- Ore 15.00: Coroncina alla Divina Misericordia
- Ore 18.30: Vespro
- Ore 19.00: Santa Messa
- Ore 20.30: veglia di preghiera animata dal Rinnovamento nello Spirito
- Ore 22.00: Compieta
Domenica 21 giugno
- Ore 8.00: Santa Messa
- Ore 9.30: Santa Messa
- Ore 17.30: Vespro
- Ore 18.00: Santa Messa
- Ore 18.45: veglia di preghiera animata dai gruppi di preghiera di Padre Pio della diocesi di Alba
Lunedì 22 giugno
- Ore 7.30: Lodi
- Ore 8.00: Rosario
- Ore 8.30: Santa Messa conclusiva e saluto finale.