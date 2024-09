Nuovo ospedale di Cuneo, Sturlese: “A rischio la soluzione pubblico-privata. Ampliando il Santa Croce avremmo già iniziato i lavori”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera prodotta da Ugo Sturlese, incentrata sulla critica ai recenti dibattiti in materia di edilizia sanitaria regionale.





Gentile Direttore,

in merito alla politica sanitaria regionale il Partito Democratico non si può lamentare: è sempre stato succube delle scelte regionali fino a pochi mesi dalle elezioni, condividendone la scelta "ospedalocentrica" e anzi rilanciandola. Infatti mentre il centro-destra aveva promesso sette nuovi ospedali - ad oggi nessuno iniziato - la candidata del centro-sinistra ne proponeva dieci per la consigliatura in corso.



Per quanto riguarda la situazione della città di Cuneo mai è stata messa in discussione la scelta della sede di Confreria, che presentava e presenta una serie di condizioni ostative che vanno dalle difficoltà di accessibilità ai vincoli paesaggistici. E nemmeno è stato rifiutato il finanziamento in partenariato pubblico-privato, molto oneroso e che oggi sembra stare naufragando essendo cambiate forse le opzioni del privato e venendo a mancare la quota di finanziamento da parte di una Regione a cui è stato imposto un "piano di rientro" dal deficit da parte del Governo.



In queste condizioni sono mancate le risorse e ancor più un serio impegno politico verso i servizi territoriali, in primo luogo le Case della Comunità (peraltro nemmeno richiesto dall'ASL Cn1).



Facile per noi osservare che, se fosse stata seguita la nostra indicazione per un rinnovamento o ampliamento della sede del Santa Croce, oggi avremmo già avviato una buona parte degli interventi previsti. Fortunatamente grazie all'impegno della direzione aziendale, alle risorse reperite dalla Fondazione ospedale e alla grande dedizione degli operatori sanitari si sono realizzati e continueranno per i prossimi anni notevoli miglioramenti strutturali e in attrezzature, e il clima aziendale presenta una forte coesione. E quindi mi sento di rassicurare i cittadini sul livello delle prestazioni garantite.



Nello stesso tempo li invito a far sentire la loro voce in difesa del Servizio pubblico nazionale contro gli aperti tentativi di privatizzazione messi in atto dall'attuale governo e non contrastati dai precedenti. E a chiedere che venga scelta come sede del futuro ospedale unico quella attuale del Santa Croce, come da noi indicato da almeno cinque anni.