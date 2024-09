Saluzzo in lutto per la scomparsa di Lucia "Lucy" Cotti, 56 anni, stroncata da un tumore scoperto da poche settimane

Saluzzo piange Lucia Cotti (Lucy), 56 anni, mancata ieri, mercoledì 11 settembre, all'ospedale Carle di Cuneo per le conseguenze di un tumore ai polmoni che le era stato diagnosticato poche settimane fa.

Lucy era dipendente della Bene Banca, dove aveva lavorato prima nel Torinese, poi a Torino, dove aveva vissuto, mentre ultimamente si era trasferita nel Saluzzese per lavorare nella filiale di Verzuolo.

Era entusiasta di esser tornata a vivere nella sua città natale.

Da tutti è ricordata per il carattere solare, schietto, sincero e generoso. Proprio la sua generosità da qualche anno l'aveva portata ad adottare a distanza alcuni bambini africani, mossa dal proposito di offrire loro un futuro migliore e proteggerli dall’abbandono.

In giovane età Lucy era rimasta orfana del padre, proprietario di una panetteria in corso Piemonte a Saluzzo. È così cresciuta con la madre, Rina, che dopo essere rimasta vedova aveva lavorato come collaboratrice scolastica all’Istituto "Denina" di Saluzzo e alla quale la figlia era molto legata, in un rapporto capace di andare oltre quello tra madre e figlia. Si incontravano spesso insieme in città o nelle vacanze che trascorrevano in Liguria a Bordighera.

Lucy amava l’arte, la musica e i viaggi per il mondo. Lo scorso 24 agosto dopo aver saputo della malattia aveva scritto sulla sua pagina Facebook: “Il viaggio più difficile di un essere umano è quello che lo conduce dentro sé stesso alla scoperta di chi veramente è. Posso farcela!”.

Sull’annuncio funebre sono state scritte le parole che Lucy aveva pronunciato alla madre poco prima di mancare: “Ciao papà, io sono qui con te. Abbracciami forte e insieme vegliamo su mamma affinché non senta mai il vuoto della nostra assenza”.

Lucy lascia la mamma Rina assieme ai parenti. Il santo rosario sarà recitato, domani, venerdì 13 settembre, alle ore 18 nella Cattedrale di Saluzzo.

I funerali saranno celebrati sabato 14 settembre, alle ore 15 nella stessa cattedrale partendo alle 14,50 dalla “Casa del Commiato Calosso-Demaria” sita in via San Nicola 23 a Saluzzo.

Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per l’ara crematoria di Bra, per i riti di cremazione. Le offerte raccolte in ricordo di Lucy saranno devolute alla ricerca sul cancro.