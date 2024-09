Grande successo di "Viva la Puglia " alla 75° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Si è conclusa con grande successo la 75a edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, un’importante kermesse cultural-gastronomica che ha animato per 10 giorni il centro storico di Carmagnola con showcooking, degustazioni, musica e intrattenimento per tutte le età. “Siamo molto soddisfatti che Viva la Puglia, per il secondo anno consecutivo alla Fiera Nazionale del Peperone, abbia riscosso un ulteriore gradimento di pubblico e presenze,” spiega Marco Vacca, ideatore e proprietario di Cucina di Puglia. “Quest’anno il nostro format di cucina e street food è stato arricchito da eventi culturali, musicali folkloristici ed enogastronomici. In particolare, la novità di ‘Casa Puglia’ è stata molto apprezzata: un vero viaggio nei sapori che inizia dalla Daunia e il Gargano, passa attraverso la Murgia e la Terra di Bari, per concludersi nella Valle d’Itria e nel Grande Salento.”

Lo spazio “Casa Puglia”, collocato all’interno del Villaggio Viva la Puglia nei Giardini Unità d’Italia, ha affascinato i visitatori con le sue lucine e l’atmosfera verdeggiante, richiamando alla mente il calore e la bellezza di un paese del sud Italia. Qui, oltre al cibo, è stata posta grande attenzione alla presentazione delle tradizioni locali, offrendo talk show, workshop, cooking show e degustazioni che hanno permesso ai visitatori di riscoprire le radici pugliesi. Casa Puglia è stata curata artisticamente da Marco Fedele, giornalista ed esperto di comunicazione enogastronomica, nonché Pugliese DOC.

Non è mancato il coinvolgimento di chef e ristoratori del territorio piemontese, tra cui la Taverna Monviso di Carmagnola con la Chef Rinu Garavagno, il Ristorante Te.Ma. Food con la chef Anna Tamasco, e la Pizzeria Le Palme, dove il peperone è stato il protagonista indiscusso dei piatti proposti. Il laboratorio di orecchiette ha riscosso grande successo, grazie alla signora Silvana Palese che, proprio come le signore delle vie di Bari, ha incantato tutti i presenti preparando le orecchiette a mano, con maestria e autenticità.

Tra gli eventi più apprezzati, domenica 1° settembre si è tenuto un cooking show con lo chef Domenico Volgare del Ristorante

Fuzion di Torino, seguito giovedì 5 dallo chef Angelo Berton del Circolo Borgata Granero. Sabato 7 settembre, il talk “Storie Diggiù” ha affrontato temi legati alla cucina tradizionale pugliese, con il dibattito su chi abbia “ucciso” l’orecchietta, e il fenomeno dello Spaghetto all’Assassina Barese. Tra gli ospiti di rilievo, il giornalista Rocco Moliterni, Aleardo Girardi di Di Pasta Girardi, la sommelier Laura Vittoria Tuninetti e Silvana Palese per il laboratorio sulle orecchiette.

Il pubblico, insieme ai giornalisti presenti, ha confermato che l’orecchietta rimane il piatto simbolo della cucina pugliese, pur con la tentazione dello spaghetto all’assassina. Grazie speciale ai partner di questa edizione: Pasta Girardi - Pasta DaSempre, Granarte Apulian Bakery, Raimondello-Sapori di Martina Franca e i vini di Agri Girardi.

Sul fronte musicale, lo spazio spettacolo ha conquistato il pubblico con un ricco programma di esibizioni folkloristiche, tra cui pizzica, taranta, balli e canti della tradizione pugliese. I gruppi I Melannurca e il Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da hanno fatto viaggiare il pubblico tra le sonorità del Sud Italia. Il grande Mimmo Cavallo ha poi portato sul palco i suoi celebri brani, emozionando il pubblico con successi come “Siamo meridionali” e “Uh mammà”. La serata di sabato 7 settembre è stata dedicata al rock con il tributo a Vasco Rossi, interpretato magistralmente da Mirox con la band Senzazioni Forti.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Carmagnola e a SGP Grandi Eventi che continuerà a gestire l’organizzazione della fiera per i prossimi due anni, con l’obiettivo di portare l’evento a una crescita internazionale.

Informazioni, contatti e orari

E-mail: info@cucinadipuglia.it

Sito web: www.cucinadipuglia.it

Info: cell. 345 007 2656

Comunicazione ed Eventi: cell. 349 4179852