Buona lettura dal Caffè Letterario con “Mr Sbatticuore” di Alice Clayton

Oggi il sesso non è più un tabù. A parlarne in maniera libera e senza inutile imbarazzo ci pensa Alice Clayton con “Mr Sbatticuore” (Mondadori), un libro che aiuta a considerare il sesso come un normale aspetto della vita, così da imparare a conoscersi per stare meglio con il proprio corpo e conseguentemente anche con quello degli altri.



Sì, perché leggere pagine a sfondo sessuale, dominate da erotismo o passione carnale fa bene in camera da letto. Accendono il desiderio, innescano l’eccitazione e stimolano le fantasie. Soprattutto se si leggono in coppia, magari ad alta voce.



In questo romanzo il sesso viene considerato come un potente mezzo per giungere alla profonda consapevolezza di se stessi, dei propri desideri, di cui non doversi vergognare, anzi…



È ciò che la trama ci racconta, presentando l’affascinante protagonista. Si chiama Caroline Reynolds, ha un fantastico appartamento a San Francisco, una brillante carriera di designer, un invidiatissimo robot Kitchen Aid, ma nessun fidanzato e nessun… (sì, avete capito di cosa stiamo parlando…).



Ha Clive, il miglior gatto del mondo e un gruppo di amiche fantastiche. Ma soprattutto, Caroline ha un vicino fissato con il sesso, il sesso rumoroso, che ogni notte la tiene sveglia a suon di colpi contro la parete. Ogni gemito, oltre a toglierle il sonno, le ricorda che da troppo tempo, ormai, non ha nessun orgasmo (sì, avete indovinato).



Quando il continuo sbattere contro la parete minaccia di sbalzarla letteralmente fuori dal letto, un’esasperata Caroline, vestita solo del suo striminzito babydoll rosa, decide di affrontare il misterioso vicino.



Il loro incontro sul pianerottolo del palazzo, nel bel mezzo della notte, sarà a dir poco esplosivo. Tra i due è come se fosse scattata una scintilla che li porterà a vivere una grande passione.



Incredibile successo in libreria, “Mr Sbatticuore” è una sensuale avventura romantica, fatta di ironia e doppi sensi, che ci mostra come, a volte, le sorprese più incredibili possano nascondersi proprio dietro la porta accanto. Romanzo d’amore o erotico? A voi, scoprirlo.