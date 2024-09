Cuneo: al museo Casa Galimberti la presentazione di "Aspetti della Resistenza in valle Stura" di Nicola Pettorino

Giovedì 26 settembre alle ore 17:30 al Museo Casa Galimberti (in piazza Galimberti 6) si terrà la presentazione del libro “Aspetti della Resistenza in valle Stura” di Nicola Pettorino.



Il libro narra i fatti storici relativi ai movimenti resistenziali in valle Stura, testimoniati con precisione e lungimiranza dai combattenti della libertà. Le testimonianze orali raccolte dall'autore, Nicola Pettorino, riportano nomi che hanno ricoperto ruoli molto significativi nella lotta partigiana negli anni 1943-45: tra gli altri, i comandanti e partigiani, Renato Aimo, Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Nuto Revelli, Nino Monaco, Elio Visetti, Ovidio Guarnieri, tra i fondatori della banda partigiana Italia Libera a Madonna del Colletto, spartiacque tra le Valli Gesso e Stura. Non va, poi, dimenticato l’importante ruolo della popolazione civile nella lotta al nazifascismo: gli abitanti delle valli, oltre all’aiuto concreto offerto ai combattenti delle divisioni delle brigate partigiane, si sono prodigati in diversi modi per sostenere gli ebrei in fuga dalla vicina Francia che cercavano riparo e salvezza in Italia, offrendo loro ospitalità, con estremo coraggio e a rischio della propria vita.



Un posto particolare nel libro occupano Caterina Brunetto, donna coraggiosa che nascose, non senza pericoli, nella cantina della trattoria gestita dalla famiglia a Rittana, il comandante Duccio Galimberti, ferito in combattimento a San Matteo di Valgrana, e il carrettiere Giorgio Occelli, che trasportò Duccio, ancora infermo da Rittana a Borgo San Dalmazzo affinché potesse essere condotto in un ambiente idoneo alle cure di cui necessitava.



Quello sulla Libertà e sui sacrifici compiuti per ottenerla è un excursus storico non semplice, anzi... durato ben 20 mesi. La storia della resistenza Partigiana in valle Stura, si intreccia a quella vissuta in tante valli del cuneese e rispecchia il ruolo determinante che la provincia di Cuneo ha avuto nella lotta al nazifascismo, nella nascita di una Italia Libera e democratica e ha gettato le basi per la formazione della Repubblica e la nascita della Costituzione Italiana, costituzione antifascista nata in seno alla Resistenza.



Dialoga con l’autore Ughetta Biancotto, presidente ANPI Cuneo. L’evento è ad accesso libero, non è prevista prenotazione.