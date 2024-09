All'imbocco della Circonvallazione nord di Cuneo in corso lavori di potatura e abbattimenti

Sono necessari lavori di potatura per contenere la chioma di un Bagolaro che cresce all’imbocco della Circonvallazione nord, lato sinistro provenendo da Borgo Gesso: le attività di controllo fitostatico hanno infatti evidenziato la necessità di procedere alla messa in sicurezza mediante una potatura di contenimento atta alla riduzione del carico della chioma. Per questo si è dato il via, oggi, alla potatura della pianta, nonostante sia ancora vegetata. I lavori proseguiranno nella mattina di domani, occupando una corsia della carreggiata che sale verso piazza Torino, per circa due ore, salvo imprevisti.

Stanno inoltre proseguendo alcuni interventi per eliminare gli alberi cosiddetti “morti in piedi”, identificati e da abbattere dalle ricorrenti attività di monitoraggio. Anche un ippocastano di Viale Angeli dovrà essere rimosso per motivi di stabilità. Come di consueto, per le piante eliminate c’è un programma di ripiantumazione che ne prevede la sostituzione.

“Ci teniamo a informare sempre i cittadini sugli interventi che facciamo come ufficio del verde”, dice l’assessore Gianfranco Demichelis, “perché sappiamo quanta sensibilità ci sia sul tema, e ovviamente ci fa piacere. La città fortunatamente ha tanto verde e questo richiede altrettanta manutenzione. Lavoriamo con attenzione, accompagnati da persone competenti, perché siano garantite sicurezza e ricambio vegetazionale in caso di abbattimenti”.