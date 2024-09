Mazz Mariano: il mentalista astigiano incanterà Bra per una nobile causa

Mazz Mariano, il rinomato mentalista astigiano, si prepara a stupire il pubblico di Bra con il suo straordinario spettacolo "Cose Curiose", in programma il 17 settembre alle 21 presso l'Auditorium BPER.

L'evento, organizzato dall'associazione HoCura, non è solo un'occasione per assistere a una performance mozzafiato, ma anche per sostenere una nobile causa.

Mariano, noto per la sua abilità nel creare l'illusione di possedere un sesto senso, presenterà una selezione dei suoi migliori numeri degli ultimi vent'anni di carriera, arricchiti da esperimenti inediti. Lo spettacolo promette di essere un mix avvincente di mistero, umorismo e magnetismo, offrendo al pubblico un'esperienza unica nel suo genere.

Con la sua capacità di creare un'atmosfera rilassata e stimolante, Mazz Mariano dimostrerà le sue eccezionali doti di lettura del pensiero, percezione extrasensoriale e suggestione mentale. Gli spettatori avranno l'opportunità di partecipare attivamente, rendendo ogni momento dello show indimenticabile.

L'evento non si limita a intrattenere: il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dei progetti di HoCura nell'ambito delle cure palliative. Questa iniziativa sottolinea l'impegno di Mariano non solo come artista, ma anche come sostenitore di cause importanti per la comunità.