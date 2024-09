Esperti a tutta Italia a Verduno per convegno sulle neoplasie mammarie

Martedì 24 settembre l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno sarà sede del “Multidisciplinary Breast Cancer Meeting”, un appuntamento per discutere le principali evoluzioni nella gestione e nel trattamento delle pazienti affette da neoplasia mammaria.

Il carcinoma mammario rappresenta la prima neoplasia per incidenza e la prima causa di mortalità della popolazione femminile italiana e dei Paesi industrializzati. Un approccio multidisciplinare, con l’integrazione delle diverse figure specialistiche, garantisce la corretta definizione e gestione di un programma terapeutico personalizzato durante tutte le fasi di malattia, che si traduce in miglioramento nella cura per le pazienti.

Il convegno ospiterà gli interventi di molti esponenti di spicco della comunità clinica provenienti da tutta Italia. L’evento gode del patrocinio di Asl Cn2, Asl At, AiomPiemonte e Valle d’Aosta, Cipomo e della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta.

Il congresso medico ha carattere nazionale e accoglierà fino a 100 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte sul sito: www.mb-meeting.com.

Attraverso i convegni e i corsi di formazione che ciclicamente si tengono presso l’Auditorium della Fondazione Ospedale, il nosocomio “Ferrero” di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione e ricerca per i professionisti del settore.