Volley: nel weekend scatta la Coppa Piemonte maschile e femminile

La nuova stagione sportiva prende il via con la Coppa Piemonte, che vedrà in campo la Serie D femminile, la Serie D maschile e la Serie C maschile del Volley Busca.

Ad inaugurare la stagione al Palazzetto di Busca sarà la Serie C che questa domenica, 15 settembre, dalle ore 15.00 ospiterà le compagini dell’Ascot Lasalliano Volley e del DM Volley Parella Torino.

La Serie D maschile invece sarà impegnata nella giornata di Sabato 14 Settembre a Chieri a partire dalle ore 15.00 per le partite contro CM Volley Parella Torino e Polisport Chieri.

«L'esordio in Coppa Piemonte, Sabato a Chieri e Domenica in casa a Busca, sono impegni che affronteremo con appena due settimane di preparazione all'attivo; siamo ancora lontani dalla condizione di gara, ma faremo del nostro meglio. Il percorso è ancora lungo, ma da parte dei ragazzi c’è grande determinazione e approcceremo le partite a viso aperto senza pressioni. I ragazzi sono molto motivati, ovviamente le condizioni fisiche e tecniche non sono ancora al meglio, ma siamo fiduciosi perché il clima di allenamento è molto positivo e l’impegno è costante. Da questa Coppa Piemonte non mi aspetto un gioco tecnicamente straordinario, ma che escano fuori le qualità dei singoli. Mi aspetto tanta voglia di far bene, tanta determinazione e voglia di crescere.» - Mario Barbiero, allenatore della Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca Maschile.

La squadra femminile sarà impegnata nella giornata di Sabato 14 Settembre a Cherasco a partire dalle ore 16.30 per le partite contro Villanova Volley BAM e Sicom Cherasco.

"Per noi la Coppa Piemonte è una prova per testare l’agonismo e lo stare in campo contro avversari, con un arbitro e un punteggio. Le ragazze sono pronte per iniziare, ci si aspetta una continua crescita durante la stagione a partire proprio dalla Coppa, che consideriamo un appuntamento di avvicinamento molto utile all’ottenimento di buoni risultati in campionato. » - Massimo Lamberti, nuovo Head coach della Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca Femminile.