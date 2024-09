Da Fiorito si può pagare anche a rate

A partire da quest’autunno da Fiorito è disponibile il servizio di credito al consumo, permettendo di dilazionare il proprio acquisto fino a 12 mesi a interessi zero.

“È naturale che la prima occasione d’uso di tale possibilità siano gli acquisti a importo rilevante, come in occasione di allestimenti matrimoniali.” spiega Carlo Miroglio, titolare dell’attività “Ma non bisogna dimenticare che l’utilizzo del credito al consumo ha acquisito sempre più quotidianità negli ultimi tempi, arrivando ad essere una soluzione valida anche per piccole spese. La procedura poi è rapida e non aggrava i tempi di vendita.”

È possibile richiedere il servizio di rateizzazione per qualunque tipo di acquisto (prodotti floreali, allestimenti matrimoniali, composizioni funebri, corsi di formazione ecc.) presentando i propri documenti, come carta d’identità e codice fiscale, unitamente ai dati di addebito scelto, come IBAN oppure carta di credito. L’approvazione del finanziamento è immediata.

Fiorito – Rondò Garibaldi, 7 – Cuneo

Aperto 365 giorni l’anno

Tel. 0171/66650 (attivo anche su Whatsapp)

E-mail: cuneo@fiorito.net

E-commerce:

www.fioritoshop.it per consegna a domicilio a Cuneo e provincia via rider

www.amazon.it/fiorito per spedizione con imballo sicuro in tutta Italia via corriere



Facebook www.facebook.com/fioritocuneo

Instagram www.instagram.com/fioritocuneo