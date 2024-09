Alba: Corri sotto le torri, c'è ancora tempo per iscriversi

Domani è il giorno di Corri sotto le torri a Alba. Tutto è pronto e c'è ancora tempo oggi e domani mattina per iscriversi e prendere parte come protagonista alla sedicesima edizione di un evento che si preannuncia ancora una volta ricco di allegria e di sorprese. Il meteo si annuncia favorevole con una giornata di sole.E' possibile ritirare il pettorale in prevendita:

QUESTA MATTINA, sabato da: Spazio Conad, Fruttero Sport, Decathlon, Ente Turismo, Zoolandia.

OGGI POMERIGGIO/SERA: Piazza del Duomo

DOMANI MATTINA, DOMENICA: Piazza Garibaldi prima della partenza, dalle ore 8,30 iscrizione e welcome coffee Rossini. La partenza under 14 (iscrizione gratuita alla partenza domenica mattina) è alle ore 9,40, a seguire alle ore 10,00 la corsa e la camminata e dog.

Grande apertura, in uno spettacolo di colori e ritmo, con la Banda G.Gabetti di La Morra, e i Tamburini del Borgo Brichet diretti dai Timbales, e poi Evedy Cellentes, Titans Cheerleaders, Wonder Woman, Ginnastica Alba e i Borghi Albesi nella sfida goliardica delle cento bottiglie. Mongolfiera Generali in piazza Garibaldi/Cagnasso per salire verso il cielo. E poi Roy DJ set, la speaker Cocò e in piazza del Duomo si balla! Radio Alba seguirà l'evento in diretta con Dieghito.

Prevista una copertura foto e video professionale, inoltre tutti i principali media locali saranno presenti. Otto chilometri lungo i viali, le vie e le piazze della città imbandierata a festa, seguiti come sempre da tanti spettatori e curiosi. Si può anche optare per i percorso ridotto di quattro chilometri rientrando dopo aver girato intorno alla fontana di piazza Ferrero.