La Bela Trifolera è la diciottenne braidese Elena Gennero

Si chiama Elena Gennero, 18 anni compiuti da poco, vive e studia ragioneria indirizzo turistico a Bra, ama andare a cavallo e ha sfilato per il Borgo San Lorenzo. E’ lei la bella tra le belle, la settantaduesima miss di un concorso passato attraverso i secoli che tradizionalmente apre gli eventi del Folklore organizzati dai borghi, vero motore cittadino degli eventi.

Le 11 ragazze, tutte tra 18 e 25 anni, in rappresentanza dei nove borghi cittadini ma anche del gruppo sbandieratori e musici città di Alba e gruppo storico, hanno sfilato in tre momenti dapprima indossando i meravigliosi vestiti realizzati a mano dai vari borghi e in seguito in tenuta da trifolao e in abito da sera con Sete di Jaypur

A presentare la serata, inserita nella grande notte bianca organizzata da Wake Up, sono stati lo speaker di Radio Alba Andrea Vico e la presentatrice Elena Pochettino.

Oltre a Elena Gennero sono state premiate altre tre miss; Eleonora Fenocchio, del gruppo Sbandieratori, insignita della fascia di Miss Comuni fioriti. La fascia di Miss eleganza è andata a Beatrice Massa del Borgo Moretta, mentre Miss Radio Alba è Giulia Adorini del Borgo delle Rane.