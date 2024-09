Pradleves: recuperati due escursioni che avevano perso l'orientamento, stanno bene

Due escursionisti perdono l'orientamento nei dintorni di Pradleves e allertano i soccorsi. Non si trovano in pericolo di vita e non risultano feriti.



Sono stati raggiunti in questi minuti dalle squadre dei vigili del fuoco volontari di Dronero e del Soccorso alpino fluviale, grazie alla condivisione delle coordinate precise in cui si trovavano.