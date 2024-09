A Busca il corso “Genitori e figli iperconnessi”

La Consulta delle famiglie di Busca, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo e l’Associazione Crescere, propone un corso di formazione rivolto a genitori, educatori ed insegnanti, sul tema dell'utilizzo responsabile delle nuove tecnologie al fine di prevenire i pericoli della rete.

Il cellulare e la rete internet rappresentano straordinarie opportunità di conoscenza e di comunicazione aperte in particolar modo ai più giovani, che con questi mezzi hanno grande familiarità. D’altro canto però, se usati in maniera distorta, questi mezzi possono comportare dei rischi, sia per chi invia messaggi fuori luogo, sia per chi li riceve, andando così verso cattivi incontri telematici o provocando anche involontariamente sofferenza in altre persone.

Questo corso di 4 incontri, nasce dalla volontà di offrire ai genitori alcune chiavi di lettura per orientarsi e per orientare il proprio figlio o la propria figlia ad un uso corretto dei mezzi di comunicazione.

Per prepararci a questo corso, possiamo incominciare da noi: come adulti possiamo chiederci che rapporto abbiamo con il telefonino, quanto delle nostre emozioni ed esperienze affidiamo ai social network, o che cosa proviamo quando, magari per errore o per un guasto, restiamo senza cellulare e sappiamo di essere non raggiungibili per alcune ore. Più della predica, più del "lasciar fare", anche in questo ambito vale l’esempio, la condivisione, l’ascolto, il capire che cosa sta rivoluzionando le abitudini o i pensieri dei nostri ragazzi.

ARGOMENTI:

1. Generazione App

2. Estimità pubbliche

3. Gruppo di whatsapp della classe dei genitori e dei figli

4. Cyberbullismo, Challenge e Hikikomori

DATE: 3-10-17-

ORARIO: 20.30 -22.30

LUOGO: Busca Teatro Civico – Vicolo del Teatro 1

FORMATORE: Consulente educativo Marco Maggi

COSTO: €20 per tutti i 4 incontri. Sconto 50% per il secondo genitore e per i titolari della Carta F6G (www.cartaf6g.it). Versamento direttamente la prima serata del corso.