Cuneo Granda Volley ancora al lavoro: allenamento congiunto con Pinerolo

Nella giornata di sabato 14 settembre, la Cuneo Granda Volley ha replicato l’allenamento congiunto con l’Union Volley Pinerolo.

Questa volta però le ragazze di Pintus hanno visitato Villafranca Piemonte per continuare il cammino di avvicinamento verso la nuova stagione.

“Era importante portare a casa una buona prestazione, in un momento in cui la preparazione si fa sentire, e ci siamo riusciti. Anche se abbiamo dovuto tenere a riposo qualche interprete e testare qualche cambio di ruolo, si sono visti lo stesso scambi di livello che hanno fatto aumentare fiducia e consapevolezza nel gruppo. Soprattutto siamo contenti di aver fatto divertire i tifosi presenti, tutti già in clima campionato”. Queste le parole di coach Pintus al termine dell’allenamento congiunto.