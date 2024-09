A Frabosa Sottana si presentano i laboratori del venerdì al “DopoScuola Crescendo”

Grazie al bando “Comunità in Rilievo” della Fondazione CRC per il terzo anno scolastico consecutivo viene attivato il servizio di DopoScuola, con mensa e trasporto dedicati, per le scuole di montagna di Frabosa Soprana e Frabosa Sottana.

Anche in un’ottica sperimentale di sostenibilità futura del servizio, il progetto si sviluppa e cresce ampliando le possibilità di frequenza con l’introduzione dei “Laboratori del Venerdì”.

I laboratori, così come il DopoScuola, il MiniDopoScuola e il trasporto infanzia verranno presentati mercoledì 18 settembre alle ore 18:30 in sala consiliare all'ultimo piano del Municipio di Frabosa Sottana in via IV novembre n.12.

Il DopoScuola, il MiniDoposcuola e il trasporto per la scuola dell'infanzia iniziano lunedì 23 settembre, con iscrizione entro il 20 settembre, consegnando i moduli al Comune di Frabosa Sottana.

I laboratori del venerdì prevedono un numero minimo e massimo di iscritti, con precedenza a chi frequenta il doposcuola.

Si inizia il 4 ottobre con “IMPARIAMO A LITIGARE BENE INSIEME? LABORATORIO PER

PICCOLI E GRANDI”, percorso in parte già sperimentato con successo a scuola grazie a un bando della Regione Piemonte e che si vorrebbe estendere anche ai genitori.

Si prosegue dal 15 novembre al 31 gennaio con il LABORATORIO DI ATLETICA.

E per il 2025: dal 7 febbraio al 7 marzo LABORATORIO CREATIVO; dal 14 marzo all’ 11 aprile TIRO

CON L'ARCO e dal 9 maggio al 6 giugno LABORATORIO TEATRALE.

Elisabetta Baracco, assessora del Comune di Frabosa Sottana e referente del progetto “Crescere Comunità Insieme in Unione Montana Mondolè” afferma che: “Venendo incontro alle esigenze delle famiglie, anche dell’alta montagna delle Frabose, attraverso la mobilitazione e l'impegno organizzativo sia degli uffici comunali che del gruppo di volontariato vincenziano “San Giorgio”, partner di progetto, riusciamo a garantire un servizio doposcuola su tutti i giorni scolastici (lunedì, mercoledì e venerdì) che non hanno il rientro pomeridiano, nonché un servizio trasporto infanzia prezioso in particolare per chi lavora nelle frazioni dell’alta valle (Prato Nevoso e Artesina), ma non solo, e raccogliendo al contempo la sfida di Comunità in Rilievo della Fondazione CRC: generare sviluppo locale e contrastare lo spopolamento della montagna partendo da scuola e famiglie.”