Claudia Carnicelli premiata “latinista” al “Certamen Ciceronianum Arpinas” ad Arpino in Lazio

Un importante riconoscimento nazionale per Claudia Carnicelli, 17 anni, di Sanfront, studentessa del quarto anno del Liceo Classico ‘Bodoni’ di Saluzzo.

Claudia è risultata tra i vincitori della 44esima edizione del prestigioso ‘Certamen Ciceronianum Arpinas’, svoltosi in Lazio ad Arpino (provincia di Frosinone), ottenendo una menzione d’onore per la sua traduzione e il commento dei paragrafi 22-23 del ‘De Amicitia’ di Cicerone.

“L’alto valore culturale della manifestazione – spiegano dal Liceo Bodoni – che ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti provenienti da 13 Paesi europei, rende particolarmente significativo il prestigioso riconoscimento conseguito da Claudia. Un plauso va anche agli altri quattro studenti del nostro Liceo che hanno partecipato a questa esperienza formativa e culturale di altissimo livello.”.

I cinque studenti del ‘Bodoni’, accompagnati dal professor Matteo Trabucco, sono partiti giovedì 8 maggio e rientrati domenica 12. La prova si è svolta venerdì 9 maggio: sei ore di impegno tra versione dal latino e analisi del testo. Sabato, in attesa dei risultati, gli studenti e studentesse del Saluzzese hanno visitato l’Abbazia di Montecassino, mentre le premiazioni si sono svolte domenica mattina.

Su oltre 300 partecipanti, provenienti da 13 nazioni, sono stati assegnati 10 primi premi e 9 menzioni onorevoli, tra cui quella di Claudia.

“È stata una bellissima esperienza – racconta Claudia – un’occasione di incontro e scambio con coetanei provenienti dai licei di tutta Italia e da altri Paesi europei. Sono rimasta molto sorpresa da questa menzione speciale e molto contenta per il riconoscimento ricevuto”.

Il sindaco di Arpino, Vittorio Sgarbi, ha sottolineato: “In questo anno, nel quale il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha reinserito il latino nei programmi delle scuole medie, definendolo un arricchimento che serve a relazionarci con gli altri in modo corretto, la speranza è quella di resuscitare la vivacità, la ricchezza e la freschezza di una lingua morta solo nell’uso del parlato, ma vivissima nel patrimonio di pensiero, poesia, storia e cultura che ha formato l’Europa. Un’eredità che oggi, in un mondo sempre più confuso, ignorante e inquieto, è più che mai necessario riscoprire”.